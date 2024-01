Grootste theaterspektakel ooit komt er toch niet: er is geen geld

Het grootste en meest ambitieuze theaterproject ooit moest het worden. Bij de opening van het nieuwe Stadsforum in Tilburg zou er een theaterspektakel worden opgevoerd dat z’n weerga niet kent. Met tweehonderd medewerkers: amateurs en professionals. En muziek van Jan-Willem Rozenboom: de muzikale man achter Guus Meeuwis. Maar het komt er niet. Er is geen geld. Dat maakte Rob van Steen van Theaters Tilburg dinsdag bekend.

Teleurstelling en ongeloof vechten nog om voorrang bij Vincent van den Elshout, de regisseur van het spektakel. In oktober vorig jaar presenteerde hij vol trots de plannen. Met een tribune voor tweeduizend man publiek. Een decor vol ledverlichting zou er komen. “We kregen 98 procent garantie dat het door zou gaan”, blikt hij terug. “Maar je hebt wel geld nodig.”

Het hele plan kostte 650.000 euro. Een flink bedrag, dat betaald zou worden door kaartverkoop, sponsors en een bijdrage van de gemeente van 175.000 euro. “Maar daar moest de gemeenteraad over beslissen”, legt directeur Rob van Steen van Theaters Tilburg uit. “Dat duurt tien weken en die tijd hadden we niet meer. Want ondertussen moesten medewerkers worden betaald en de kosten liepen te hoog op.”

Stekker eruit

Van Steen durfde het risico niet aan en trok de stekker eruit. “Dat is heel bitter. Maar op een gegeven moment moet je realistisch worden. Bij het bedrijfsleven en de gemeente was de aarzeling te groot.”

Politieke onmacht, vindt Van den Elshout. “Ik heb Tilburgers gezien die actief bijdragen aan dit project, maar van de gemeente heb ik dat niet meegekregen. Heel spijtig.”

Ondertussen is er muziek gemaakt, er zijn ideeën bedacht. Is dat nu allemaal weg? “We gaan iets anders verzinnen”, zegt Van Steen. “Dat doen we dan in het theater. Maar nu moeten we eerst onze wonden likken. De pijn is nog te vers.”

