Man zwaargewond na frontale botsing tussen twee auto's, N270 dicht

Een automobilist is dinsdag zwaargewond geraakt nadat hij frontaal in botsing kwam met een tegenligger. Het ongeluk gebeurde op de Langstraat / N270 in Deurne. Een traumahelikopter is geland. De weg is in beide richtingen afgesloten.

Een automobilist kwam met de auto uit de richting van Venray en kwam op de N270 op de verkeerde weghelft terecht. De bestuurder raakte de tegenligger frontaal. De tegenligger raakte door de klap zwaargewond en is overgebracht naar het Radboud Ziekenhuis in Nijmegen. Ook de andere chauffeur is gewond geraakt en overgebracht naar het ziekenhuis in Helmond. De politie laat een ongevallenanalyse uitvoeren. De N270 is zeker nog tot kwart over zes dicht in beide richtingen.

Foto: Walter van Bussel / SQ Vision

