Tiny houses van boer Gerard staan er een jaar later nog steeds niet

Wonen in een tiny house midden in een nieuw stuk natuur. Een jaar geleden vertelde boer Gerard Opsteeg uit Zeeland dat hij één van de eerste in Brabant zou zijn die een stuk van zijn grond om zou zetten om dit mogelijk te maken. Hij en vijf andere boeren en landeigenaren zouden zo een voorbeeldlocatie worden voor Peel Natuurdorpen. Die organisatie wil in de hele Peel tienduizend van dit soort huisjes in nieuwe natuur gaan neerzetten. Maar een jaar later staat er op het land van Gerard nog niet één huisje.

Boer Gerard is niet verbaasd dat het nog niet gelukt is om de huisjes te bouwen. “Nee, ik had ook niet verwacht dat de huisjes er al zouden staan”, vertelt hij. “Het is allemaal best wel complex om dit voor elkaar te krijgen. Maar ik wil het nog steeds doen.”

De grootste uitdaging is dat je in het buitengebied niet zomaar tiny houses op een weiland mag zetten. In principe mag wonen op landbouwgrond niet. Toch wil de gemeente Maashorst hiermee experimenteren. Daarom is een gebied van zo’n 25 hectare vlakbij Zeeland aangewezen als proeftuin voor initiatieven die iets willen doen met de combinatie van wonen, landbouw en natuur.

Bouwgrond wordt natuur

Een van de initiatieven is Peel Natuurdorpen. Hun idee is heel simpel, maar tegelijk erg ambitieus. Een deel van de grond van de boer wordt nieuwe natuur, met tiny houses erop. De huuropbrengsten van die huizen zijn dan een nieuwe inkomstenbron voor de boer. Koeienboer Gerard is één van de boeren die dit wil gaan doen. Van één van zijn weilanden wil hij natuur maken en daar huisjes op zetten.

Maar voordat hij daarvoor een vergunning kan krijgen, moet de gemeente nog het beleid maken, waar die vergunning aan getoetst kan worden. Dat het zo lang duurt heeft daar alles mee te maken. “De regels en het beleid bestaan nog niet”, legt wethouder Jeroen van den Heuvel uit. “Er is niks om aan te toetsen.”

Voorwaarden

Dat beleid en die regels is de gemeente nu aan het maken. “Daarvoor moeten we met iedereen praten”, legt de wethouder uit. “Bijvoorbeeld met de mensen die in het gebied wonen of met de provincie.”

De gemeente werkt nu aan de voorwaarden waar initiatieven aan moeten voldoen. Zo mogen er maximaal drie partijen huisjes neerzetten in het gebied. Peel Natuurdorpen is daar één van. Elk initiatief mag maximaal 21 huisjes neerzetten. Recreatiehuisjes zijn verboden en straks moet minstens de helft van de bewoners uit de gemeente Maashorst komen.

Er wordt nog verder gepraat over deze voorwaarden en daarna is het aan de initiatiefnemers om met een goed plan te komen. Pas als dat allemaal gebeurd is, kunnen de eerste huisjes op het weiland bij boer Gerard komen.

Gerard zelf is geduldig. “Ik teel op dit moment voer op de grond. Dus die wordt gewoon gebruikt. Ik denk niet dat er voor 2026 een huisje op mijn land staat.”