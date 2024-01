Wanhopig in een Marokkaanse gevangenis: 'Als sardientjes tegen elkaar'

Het is nu 20 jaar geleden. Een gebeurtenis die het leven van Joseph Oubelkas (43) voor altijd zou veranderen. Hij werd in Marokko gearresteerd op verdenking van drugssmokkel en draaide voor 10 jaar de cel in. Hij was onschuldig. Ook het ministerie van Buitenlandse Zaken zegt dat er geen spat bewijs was. Toch duurde het vierenhalf jaar voor hij weer thuis zou zijn. Hij schreef er boeken over en geeft lezingen over wat hij leerde in die tijd. Lessen voor het leven, over de vrijheid die in je hoofd zit, zelfs in een Marokkaanse cel. Woensdag vertelt hij er over in het televisieprogramma 'KRAAK. vraagt door' van Omroep Brabant.

De eerste nacht in de gevangenis was misschien wel de ergste van de 1637 nachten die nog zouden volgen. "Opeens lag ik daar op de grond tussen andere gevangenen in, als sardientjes tegen elkaar, voeten van andere gevangenen in mijn gezicht. En ik dacht: dit is niet echt, dit kan niet waar zijn. Ik vergeet nooit meer hoe ik daar wanhopig in het donker lag te staren."

Nog maar enkele dagen eerder was hij vertrokken uit Raamsdonksveer voor een zakenreis in opdracht van een fruitimporteur. Hij was zo'n jongen die de wind in de rug had. Ondanks de scheiding van zijn ouders, een Nederlandse moeder en een Marokkaanse vader. "Ik was ambitieus en had het gevoel dat ik de hele wereld aan kon," vertelt hij.

Maar in Marokko was hij op het verkeerde tijdstip op de verkeerde plaats. Op een plek waar hij was voor zijn werk werd een grote partij hasj onderschept. In eerste instantie werd hij tot 10 jaar cel veroordeeld, maar iedereen ging ervan uit dat het hoger beroep in zijn voordeel zou uitvallen omdat er geen bewijs was.