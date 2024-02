Omwonenden vliegbasis vrezen extra straaljagervluchten: 'al genoeg herrie'

Nog meer straaljagers in de lucht, dat zien ze in Volkel en Odiliapeel niet zitten. Maar met de internationale oorlogsdreiging moet er meer geoefend worden en daarom heeft defensie meer ruimte nodig om te kunnen vliegen. Vliegbasis Volkel is een van de beoogde plekken en volgens buurtbewoners de makkelijkste optie. Maar zij zitten niet te wachten op nog meer gebulder in de lucht en dus komen ze in opstand.

In de plaatselijke supermarkt in het naastgelegen dorp Odiliapeel staat een emmer met daarop de tekst: ‘Stop uitbreiding vliegbasis Volkel!’. Een groep van vijftien bewoners heeft die daar neergezet, omdat zich zorgen maken. Ze hebben een voorbeeldbrief met bezwaren opgesteld en roepen andere bewoners op om daar hun handtekening onder te zetten. “We hebben de afgelopen jaren al zoveel over ons heen laten komen”, zegt Karola van Sijes. “De overstap van de F16 naar de F35, die veel meer herrie maakt. De komst van de avondvluchten. We hebben er maar mee om te gaan, maar we willen niet dat het nog verder toeneemt." Op dit moment stijgen er in Nederland ieder jaar zo’n 4700 straaljagers op, waarvan 2000 vanaf vliegbasis Volkel. Door nieuwe afspraken met de NAVO en de oorlog in Oekraïne wil Defensie de komende jaren meer gaan vliegen. Zo’n 2300 vluchten per jaar extra. Waar dat precies gaat gebeuren wordt nog onderzocht. Een van de opties is om meer te gaan vliegen op vliegbasis Volkel of Leeuwarden, maar dan moeten de geluidsbarrières worden opgerekt. Een tweede optie is om te spreiden over Eindhoven, Gilze-Rijen, Woensdrecht en de Peel.

"Het lijkt wel alsof de Randstad gespaard moet blijven."

Marius Wijdeven uit Volkel volgt al jarenlang kritisch de ontwikkelingen op de vliegbasis. Hij acht de kans groot dat de keuze gaat vallen op vliegbasis Leeuwarden of Volkel. “Dat zijn dé twee grote jachtvliegtuigbasissen van ons land en alle voorzieningen zijn daar nu al aanwezig. Dat is dus de makkelijkste optie. Maar wij hebben nu al te veel lawaai, dus dat is gewoon onaanvaardbaar.” Wijdeven vindt dat de pijn verdeeld moet worden en zou willen dat er dan ook buiten Brabant gekeken wordt. “Het lijkt wel alsof de Randstad gespaard moet blijven en alle overlast geloosd moet worden in Brabant”, zegt hij. “Ze denken waarschijnlijk, die mensen wonen er al zolang en gedogen het wel, maar dat laten we niet meer gebeuren.”

"Als dit doorgaat vrees ik dat er een opstand komt."

De plannen van Defensie zijn nog niet in beton gegoten. Iedereen mag nog meedenken en kan tot 12 februari zijn of haar mening indienen. Karola hoopt dat een grote groep mensen dat gaat doen. "Ik woon hier nu 25 jaar en heb nooit een kans gehad om me uit te spreken tegen de veranderingen die ze al die tijd gewoon hebben doorgeduwd", zegt ze. "En nu wel, dus ik vind dat het hele dorp nu in actie moet komen." Defensie begrijpt de zorgen van de bewoners. "Maar op voorhand valt niet te zeggen waar de keuze op valt en hoe groot de kans daarop is", reageert een woordvoerder. "De gevolgen van de verschillende keuzes moeten nog worden onderzocht, waarna het nieuwe kabinet eind dit jaar een definitieve keuze maakt." Marius Wijdeven hoopt dat er dan naar de bewoners in Volkel en Odiliapeel geluisterd wordt. "Anders vrees ik dat er een opstand komt", zegt hij. "De vliegbasis was bezig om het geluid terug te dringen en de verstandhouding met de bewoners is nu goed. Dat moeten we zo houden, anders vrees ik blokkades en daar zit niemand op te wachten."