Verzet tegen plannen om straaljagers te laten vliegen vanaf Gilze-Rijen

Defensie wil mogelijk ook met straaljagers gaan vliegen vanaf luchtmachtbasis Gilze-Rijen. En daar verzetten de omliggende gemeentes zich stevig tegen. Ze zijn bang voor nog meer overlast. Maar door de oorlog in Oekraïne en de dreiging vanuit Rusland heeft Defensie meer ruimte nodig voor oefeningen.

Volgens Defensie verslechtert de veiligheidssituatie in de wereld snel. En daarom heeft het meer ruimte nodig, meldde Defensie in december. Eén van de behoeftes is de mogelijkheid om ook met gevechtsvliegtuigen te kunnen oefenen op Gilze-Rijen. Maar daardoor wordt het volgens de gemeentes lastiger om aan de slag te gaan met energietransitie, woningbouw en stikstof.

De gemeentes rondom de vliegbasis: Gilze en Rijen, Baarle-Nassau en Alphen-Chaam, reageren samen op de plannen van Defensie. Ze vinden dat Defensie nu al het maximale vraagt van de omgeving en roepen ‘met klem’ op niet nóg meer te gaan doen.

'Ratelgeluid'

Al jarenlang klagen omwonenden van de luchtmachtbasis over overlast van ‘ratelgeluid'. Dat zijn de trillingen door de herrie van de helikopters op vliegbasis Gilze Rijen, die huizen in de buurt beschadigen.

In februari 2020 kwam Defensie de omwonenden van de vliegbasis nog tegemoet. In de dorpen Molenschot en Hulten kon niet gebouwd worden, omdat er op vliegbasis Gilze-Rijen in geval van nood nog altijd straaljagers mochten landen. Staatssecretaris Barbara Visser beloofde de inwoners toen dat ze die 'reserveveldfunctie wilde laten vervallen. “Per slot van rekening is Gilze-Rijen een helikopterbasis”, zei ze toen.

'Geen vertrouwen'

Maar in het plan dat Defensie nu presenteert, komt de mogelijkheid de vliegbasis ook voor straaljagers te gebruiken toch weer op tafel. “Gilze en Rijen houdt Defensie aan de toezeggingen van de staatssecretaris”, schrijven de gemeentes. “Meer activiteiten doen inbreuk aan gemaakte afspraken. Dit zorgt ervoor dat er geen sprake meer is van vertrouwen.”

Defensie reageert in het voorjaar op alle protesten tegen hun uitbreidingsplannen.

