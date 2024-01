Beelden van achtervolging: auto vliegt met 250 per uur over A16

De politie heeft beelden vrijgegeven van een levensgevaarlijke achtervolging door het westen van de provincie. Daarop is te zien hoe de bestuurder van een Mercedes afgelopen augustus met snelheden tot boven de 250 kilometer per uur over de A16 raasde. Tot twee keer toe wist de man te ontkomen, later die dag werd hij alsnog gearresteerd.

Agenten zien de Mercedes aan het einde van die ochtend voor het eerst rijden op de A16 ter hoogte van Zevenbergschen Hoek. Omdat de bestuurder geen geldig rijbewijs zou hebben, geven ze hem het stopteken. De man gaat ervandoor en weet via de vluchtstrook te ontkomen. Collega's herkennen de auto een paar uur later aan het kenteken en proberen de man opnieuw stil te zetten. Die gaat er vervolgens wéér vandoor. En hoe: op het hoogtepunt vliegt de Mercedes met 250 kilometer per uur over de A16. Daarbij slingert hij van links naar rechts en pakt hij lange stukken vluchtstrook mee. Met 160 door een woonwijk

Op een gegeven moment besluit de man de snelweg te verlaten. In de minuten die volgen, passeert hij met hoge snelheid onder meer Prinsenbeek, Breda en Hoeven. En ook daar gaat het hard. Op sommige moment lopen de snelheden op tot zo'n 160 kilometer per uur, dwars door woonwijken. Ook negeert de bestuurder meerdere rode verkeerslichten en neemt hij een rotonde linksom. Even later gaat de man opnieuw de snelweg op, om die bij de afslag Breda-West weer te verlaten. Daar wordt het te gevaarlijk om de achtervolging voort te zetten. Toch eindigt het verhaal met een arrestatie. Na onderzoek wordt duidelijk waar de bestuurder na de achtervolging heen is gereden. In dat huis in de omgeving van Breda wordt hij nog diezelfde avond gearresteerd. Benieuwd naar de volledige achtervolging? Die zie je hieronder.