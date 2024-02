Brand in appartement is aangestoken, bewoner gewond en pitbull gered

De brand in een appartement aan de Melkweg in Goirle woensdagavond is aangestoken. Dat bevestigt de politie donderdagochtend. De bewoner raakte gewond en werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht. Zijn hond werd door de politie uit de woning gered. De politie onderzoekt nog wie de brand gesticht heeft.

De brandmelding kwam om tien voor negen binnen bij de alarmcentrale. De brandweer had de brand op de tweede verdieping van het wooncomplex snel onder controle. Dat gebeurde met hulp van een tankautospuit en een hoogwerker. Vanaf de begane grond was duidelijk de zwartgeblakerde keuken te zien, zo meldt een 112-correspondent. De bewoner is met sirenes en zwaailichten door de ambulance en onder begeleiding van een politiewagen naar het ziekenhuis gebracht. Hond

Een verhaal apart was de hond van het slachtoffer. Het dier, een pitbull, moest door een hondengeleider van de politie uit de woning worden gehaald. Dat gebeurde met een vangstok. De hond is daarna met een politiebusje naar een opvangadres gebracht.

De hond van het slachtoffer wordt in een politiebusje gezet (foto: SQ Vision).