Help Christel en Jordy ontsnappen uit escaperoom en win kaarten 3 Uurkes

Brabantse puzzelaars kunnen hun geluk niet op donderdagavond. Ze kunnen helpen om presentatoren Christel de Laat en Jordy Graat te laten ontsnappen uit de Roeptoetroom, een escaperoom met een carnavalsthema. Iedereen die meespeelt, maakt kans op een leuke prijs: kaarten voor 3 Uurkes Vurraf.

Het idee voor de carnavalsescaperoom is niet nieuw. Vorig jaar hebben Christel en Jordy zichzelf voor het eerst laten opsluiten. Officieel gezien lukte het ze niet om het spel binnen een uur uit te spelen. Maar gelukkig viel de klok uit en is het met de hulp van iedereen thuis toch gelukt om kaarten voor 3 Uurkes Vurraf uit de kluis te krijgen.

De Voltage in Tilburg heeft geholpen om er dit jaar een nog groter feest van te maken. Zij hebben veel ervaring met het bouwen en bedenken van leuke escaperooms, dus dat belooft leuk te worden!

Ook dit jaar zijn er weer kaarten te winnen. Iedereen die in de comments op Facebook of via de QR code op Brabant+ meespeelt maakt kans. Maar liefst 22 kaarten zijn er te winnen.

Om 20.00 uur start op de Facebookpagina van Omroep Brabant en op Brabant+ de Roeptoetroom. Jordy en Christel hebben de hulp van het thuispubliek dit jaar extra hard nodig! We zoeken mensen die noten kunnen lezen, goed kunnen googelen, puzzelen en rekenen! Een rekenmachine is uiteraard toegestaan.

Wil je meespelen? Zorg dan dat je om 20.00 uur de livevideo volt op de Facebookpagina van Omroep Brabant of op Brabant+.