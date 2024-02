Vier ongelukken per maand: tijdelijke maatregelen moeten N65 veiliger maken

Er moeten zo snel mogelijk tijdelijke maatregelen komen om de gevaarlijke N65 tussen Haaren en Vught veiliger te maken. Tot die conclusie kwam de gemeenteraad van Vught donderdagavond. Er ligt ook een plan voor structurele aanpassingen om de weg veiliger te maken. Maar het duurt nog jaren voordat kan worden uitgevoerd, onder meer door de stikstofproblemen. Nu wil de raad dus met tijdelijke maatregelen proberen om de problemen aan te pakken.

Er gebeuren ongeveer vier ongelukken per maand op de N65, er wordt dagelijks gemiddeld 25 keer door rood gereden, en alle kruispunten in Vught en Helvoirt zijn moeilijk over te steken en onveilig.

Dat er wat moet gebeuren, is dus duidelijk. En daar was dan ook een plan voor: de gelijkvloerse kruisingen moeten verdwijnen en de weg moet op verschillende plekken worden verdiept. Daarboven komen dan rotondes waar het verkeer de weg kan oversteken. Ook moeten er een snelfietsroute komen en een parallelweg.

Stikstofuitstoot

Het zou een grote herinrichting worden van de huidige N65. Maar het kan niet worden uitgevoerd omdat de stikstofuitstoot in de plannen te groot is. Eind 2022 werden de plannen daarom door de Raad van State naar de prullenbak verwezen.

Desondanks weigeren acht van de negen partijen in de gemeenteraad van Vught om een nieuw plan te maken: zij willen vasthouden aan het afgekeurde plan. Want, zo zeggen ze, we kunnen wel nieuwe plannen maken maar het is maar de vraag of de problemen van stikstofuitstoot in eventuele nieuwe plannen wel kunnen worden opgelost.

Ondertussen is niets doen geen optie, vinden bijna alle partijen. Er moeten zo snel mogelijk tijdelijke maatregelen worden genomen om de weg nu al veiliger te maken.

Tijdelijke maatregelen

Maar die tijdelijke maatregelen mogen het toekomstige plan voor de reconstructie van de N65 niet in de weg zitten. Denk bijvoorbeeld aan het verlagen van de snelheid naar vijftig kilometer per uur binnen de bebouwde kom, het aanleggen van parallelwegen en het plaatsen van bermbeveiliging.

De raad heeft het college gevraagd om voor eind dit jaar een plan van aanpak te presenteren.

