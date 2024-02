Gerrie wil geen tiny houses in zijn achtertuin: 'Toch een ander slag volk'

Ruim 60 nieuwe huishoudens erbij in hun buitengebied. Daar zitten omwonenden van de Heihorst bij Zeeland niet op te wachten. Hun woongebied is aangewezen als een proeftuin om natuur, landbouw en wonen te combineren. Er zijn plannen voor zo’n 60 tiny houses in het gebied. En dat vinden ze veel te veel.

Lisa Gerrits heeft nu nog aan alle kanten een weids uitzicht rond haar huis in het buitengebied bij Zeeland, maar dat lijkt te gaan veranderen. “Negen jaar geleden ben ik hier komen wonen. Er stond een oude bungalow die we helemaal hebben opgeknapt. Het is een hele fijne plek om te wonen. Dat zien we nu met deze plannen helemaal in rook opgaan.” Net buiten Zeeland ligt het gebied De Heihorst. Dit stuk grond is door de gemeente Maashorst aangewezen als proeftuin voor experimenten rond landbouw, natuur en wonen. Er is in het 25 hectare tellende gebied plek voor drie initiatieven. De bekendste is Peel Natuurdorpen die er nieuwe natuur wil maken met daartussen tiny houses.

"Dit ontwricht de buurt."

Tegen de weilanden waar de huisjes moeten komen, woont Gerrie Verbiesen al 50 jaar. Vanuit zijn huis overziet hij de weilanden tot aan het huis van Lisa. Als alle plannen over een paar jaar doorgaan, krijgen ze er ineens een hele hoop buren bij. En dat vinden ze veel te veel. In het gebied staan nu zo’n 65 huizen. In totaal zouden er meer dan 60 tiny houses kunnen komen. “Dat ontwricht de buurt”, zegt Gerrie. “Het is een buurt waar veel boeren of kinderen van boeren wonen. Soms wordt er een huis verkocht en komt er iemand anders wonen. Zo verandert de buurt langzaam, maar blijft de sociale band.”

"Een kleiner aantal zou prima zijn."

“Nu komen er ineens heel veel nieuwe mensen bij”, vervolgt Gerrie. “De meesten zijn idealisten. Dat is een ander slag volk. Daarmee verandert de hele identiteit van de buurt. Onze buurt wordt gewoon verdubbeld en de sociale samenhang verdwijnt. Het wordt een apart buurtschap in ons buurtschap.” Maar er zijn meer zorgen. Minder privacy, meer overlast van verkeer. En ze vragen zich af wie er toezicht houdt op de nieuwe bewoners. Ze vinden dat een taak van de boeren die hun land ervoor beschikbaar stellen. “Maar de meeste landeigenaren wonen niet eens in de buurt”, zegt Gerrie.

"Het is een prestigeproject."