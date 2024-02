Regionale wegen vol door boerenblokkades bij grensovergangen

Het was vrijdagochtend behoorlijk druk op de alternatieve wegen richting België. Demonstrerende boeren hebben donderdagavond laat meerdere grensovergangen van Brabant naar België geblokkeerd. Alle drie de snelwegen tussen Brabant en de Belgische grens waren vrijdagochtend vroeg nog altijd dicht.

Het staat vast op de A4 bij afrit Zandvliet en de A67 bij afrit Hapert en de A16 bij Hazeldonk. Er is opgeroepen om de blokkades enkele dagen vol te houden. Van de A16 is sinds negen uur vrijdagochtend een rijstrook van België richting Nederland vrijgegeven.

"We moeten ver gaan om serieus genomen te worden", legt Vincent van de Pol uit het Belgische Weelde, een van de actievoerende boeren, uit. "Soms moet je over de schreef gaan om iets te kunnen bereiken." Hij haalt aan dat er voor de boeren iets moet gebeuren. Ze worden gek van de stikstofregels, mestactieplannen en de lage prijzen voor hun producten. Daarnaast willen jonge boeren zoals hij toekomstperspectief. "Bij ons zit het tot hier", vertelt hij terwijl hij met zijn hand hoog in de lucht wijst. "We gaan niet stoppen voordat er oplossingen komen."

File

De afsluitingen leidden rond acht uur vrijdagochtend tot een vijf kilometer lange file op de N263 van Wuustwezel naar Breda. Daar moest het verkeer tussen Zundert en Effen rekening houden met twintig minuten vertraging.

Ook op de N69, in de buurt bij Lommel, was het druk. Daar werden vrachtwagenchauffeurs over de vluchtstrook langs de protesterende boeren geleid.

N260 dicht

De Langenbergseweg, de N260, van Tilburg richting Baarle-Nassau is vrijdagochtend afgesloten bij Gilze na een ernstig ongeluk. Daar botste een auto frontaal op een vrachtwagen. Vervolgens werd de auto aangereden door een tweede vrachtwagenchauffeur. Het ongeluk gebeurde rond zes uur. Een van de betrokken vrachtwagens kwam na de botsing in de berm tot stilstand. De automobilist raakte niet gewond, maar hij is ter controle toch naar een ziekenhuis gebracht.

Op de Langenbergseweg reed deze ochtend extra veel vrachtverkeer vanwege de boerenprotesten bij de grens. Chauffeurs probeerden hier binnendoor over de grens te gaan.

'Stel indien mogelijk je reis uit'

Rijkswaterstaat raadt weggebruikers die naar België moeten aan indien mogelijk hun reis uit te stellen. Er zijn wel wat mogelijkheden om nog naar België te komen, geeft een woordvoerder van Rijkswaterstaat aan. "Maar we weten niet hoe snel de situatie kan veranderen."

Wie toch op pad gaat en naar België wil, doet er volgens de woordvoerder goed aan de actuele verkeersinformatie in de gaten te houden.

