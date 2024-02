Dit zijn de boeren die grens tussen Nederland en België blokkeren

Hoewel de standpunten van de actievoerende boeren bij de grensovergangen tussen Nederland en België hard zijn, was de sfeer bij de blokkades vrijdagochtend gemoedelijk. Om de kou te weerstaan zijn een paar grote vuren aangestoken, waar plastic stoeltjes omheen staan. En boeren, die een worstenbroodje of een broodje gezond eten. Jan is een van de actievoerende boeren. "We willen mensen met deze blokkades laten zien wat stilstand is. Voor die mensen die hier in de file staan, is het maar één dag."

"Boerenbedrijven in België staan al drie jaar stil, qua vergunningen", verduidelijk Jan op de E19 vlakbij Hazeldonk. "Volgens een nieuw decreet in België kunnen we ook de komende zes jaar in België niets doen op het gebied van vergunningen. Alleen maar reduceren, kleiner en kleiner worden." En dus moet er actie gevoerd worden, vinden ze. "We hebben we onze Nederlandse collega's bijeengeroepen om samen één front te vormen tegen al die nutteloze regels, tegen al die onzin. Dit zouden we in heel Europa moeten doen, een samenwerking tussen verschillende landen. Dit is voor de jeugd, we doen dit voor de jonge boeren. Acties zijn broodnodig, ook al leveren ze hinder op. Als we dit nu niet doen blijven er geen boeren over."

"Het is voor ons niet meer te doen om op een normale manier te boeren."

Boer Piet uit Deurne is een van de Nederlandse landbouwers die meedoet aan de grensblokkades. Hij staat op de weg richting Lommel. "Om onze Belgische collega's te ondersteunen en ook om onze problemen in Nederland te benadrukken. Nu krijgen we aandacht. Nu maar hopen dat het iets uithaalt." Diomy uit Steenbergen voert actie op de E19 bij Hazeldonk. "We staan hier voor onze toekomst", legt ze uit. "Omdat de overheid al lange tijd bezig is de boerensector te laten inkrimpen, met name de veestapel. En vanwege de stikstofregels. Het is voor ons niet meer te doen om op een normale manier te boeren." Ze heeft de indruk dat de blokkade succes heeft. "Iedereen die hier komt langsrijden toetert en steekt een duim naar ons op", stelt ze tevreden vast. "We hopen dat we hiermee kunnen bereken wat we willen: dat de ogen van de overheid opengaan en dat die misschien wat coulanter wordt en gaat meehelpen de regels te versoepelen."

"Nooit wordt er naar ons geluisterd."

De boeren blokkeren de grensovergangen met als doel het internationale transportverkeer stil te leggen. "De import van goederen, etenswaar vooral", legt actievoerder Johan op de A67 uit. "Er wordt heel goedkoop voedsel uit het buitenland België en Nederland binnengebracht. Wat krijg je dan? Oneerlijke concurrentie voor de boeren hier. We hopen dat de supermarkten hier zo merken wat er gebeurt op het moment dat ze die internationale producten niet binnenkrijgen." Zo gaat het eraan toe bij de boerenprotesten bij de grensovergangen:

Foto: Noël van Hooft