Deze mensen willen graag in een tiny house bij Zeeland wonen

Over een paar jaar kan het zomaar zijn dat er in een gebied bij Zeeland zo’n 60 tiny houses staan in een nieuw stuk natuur. Het is onderdeel van een proef van de gemeente Maashorst om te kijken hoe natuur, landbouw en wonen in het buitengebied samen kunnen gaan. Heel veel mensen zijn geïnteresseerd in zo’n tiny house. Het project Peel Natuurdorpen heeft al duizenden aanmeldingen van mensen die in zo’n huisje willen wonen. Wie zijn die mensen?

Peter de Rooden (60) uit Eindhoven is docent tekenen en handvaardigheid. Samen met zijn partner woont hij nu in een rijtjeshuis. “Dat zou voor ons veel kleiner mogen zijn”, zegt hij. “We hebben maar beperkt leefruimte nodig. We hebben ook niet zo veel spullen. We zouden ook graag dingen met andere mensen willen delen. We hoeven zelf geen wasmachine of een kast vol gereedschap hebben.”

Al een jaar of vijf is hij op zoek naar een plek voor een tiny house. “Dat is niet makkelijk”, zegt hij. “Er zijn maar heel weinig plekken waar je langere tijd mag wonen. Vaak mag het maar vijf jaar. En wonen in het buitengebied is al helemaal ingewikkeld.”

Toch is een plekje in de natuur waar Peter van droomt. “We zoeken niet alleen een plek om ons te vestigen. Maar we willen ook graag meehelpen met het ontwikkelen van de natuur.”