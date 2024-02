Boerenprotesten: ook op het provinciehuis komen ze hun zorgen uiten

Ruim 50 Brabantse boeren hebben vrijdag middag op het provinciehuis in Den Bosch een petitie aangeboden aan gedeputeerde Marc Oudenhoven. In navolging van de protesten in Frankrijk en België, willen deze Brabantse boeren óók benadrukken klem te zitten tussen alle Europese, Nederlandse én Brabantse regelgeving.

Daarnaast is het stikstofbeleid in Brabant nog een tandje steviger dan in de rest van Nederland. In onze provincie worden geen nieuwe natuurvergunningen meer verstrekt die leiden tot extra stikstofuitstoot op kwetsbare natuur. Daardoor kunnen boeren op bepaalde plekken niet meer uitbreiden.

Gedeputeerde Marc Oudenhoven is blij dat de boeren hun zorgen kenbaar maken, maar geeft wel een winstwaarschuwing. "Veel van de punten die in de petitie worden aangedragen gaan over Europees of landelijk beleid. Daar kunnen wij niet meteen iets in betekenen. Maar daar waar het gaat om Brabantse aanvullingen moeten we vooral in gesprek blijven om te kijken wat we kunnen doen."

Wel zegt hij dat afspraken gemaakt in het coalitieakkoord, zoals de stallendeadline, voorlopig blijven staan. "Daar waar het gaat om in gesprek blijven, we zitten eens in de paar weken echt met elkaar om tafel. De ZLTO is een belangrijke gesprekspartner waar het gaat om de inrichting van het landelijk gebied. Dat de boeren dat niet zo voelen, zich niet serieus genomen voelen, is jammer. We nemen hun zorgen wel serieus."