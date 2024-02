De woestijn bleef leeg: zo blikte Jan de Rooy terug op zijn Dakar

Het was een dramatische dag in de Dakar rally: Eindhovenaar Kees van Loevezijn overleed op 9 februari 1988 nadat zijn truck meerdere keren over de kop sloeg in het woestijnzand. Titelverdediger Jan de Rooij trok zich onmiddellijk terug uit de race. 25 jaar later werd over deze gebeurtenis en nog vele andere Dakar-avonturen van Jan de Rooy een documentaire gemaakt. Vanwege het overlijden van De Rooy herhaalt Omroep Brabant de documentaire aanstaande zondag op tv.

Eric Hesen Geschreven door

In de jaren tachtig maakt coureur Jan de Rooy met zijn DAF Turbo Twin furore in de woestijnrace Paris-Dakar. Met als hoogtepunt een eerste plaats in het vrachtwagenklassement van 1987. Een jaar later volgt het drama. Kees van Loevezijn, navigator van het tweede DAF-team, komt om het leven bij een fataal ongeluk. Het betekent het einde van DAF in de rallysport.

"Het laat oude tijden op een prachtige wijze herleven."

Ruim 25 jaar later reconstrueerden twee sportjournalisten, Maarten Nuyts en Job van der Zon de opkomst en ondergang van DAF en Team de Rooy in Parijs-Dakar. De documentaire 'DAF in Le Dakar: de woestijn bleef leeg' ging in december 2014 in première in het DAF-museum in Eindhoven. De Rooy zelf was behoorlijk onder de indruk "Het laat oude tijden op een prachtige wijze herleven." De documentaire over Jan de Rooy:

Wachten op privacy instellingen...

Vanwege het overleden van Jan de Rooy afgelopen dinsdag op 80-jarige leeftijd wordt deze documentaire herhaald. 'DAF in Le Dakar: de woestijn bleef leeg’ wordt zondag 4 februari uitgezonden om 9.00, 11.15, 13.45 en 16.40 uur. Het programma is ook terug te zien via Brabant+.

Wachten op privacy instellingen...