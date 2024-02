Zo komen gemeenten in actie tegen bomvolle binnensteden met carnaval

De gemeente Breda wil tijdens carnaval met een ontmoedigingsbeleid en een aantal maatregelen een te volle binnenstad voorkomen. Andere grote Brabantse gemeenten zien ook dat het steeds drukker wordt. Zo is Den Bosch steeds meer bezig met het in goede banen leiden van bezoekers en ontlast Tilburg de drukte door mensen te spreiden. "Als er nog meer mensen zich laten zien, komt de verhouding tussen veiligheid en leefbaarheid onder druk te staan."

Uit een navraag van Omroep Brabant blijkt dat ook enkele andere grote Brabantse gemeenten een steeds drukkere binnenstad zien met carnaval. In Den Bosch en Eindhoven zijn ze net als in Breda bezig met crowdmanagement. Zo zien ze in Den Bosch dat het vooral op zaterdag en zondag druk is in bepaalde gebieden. "Om die reden hebben we de afgelopen jaren al meer maatregelen ingezet om de bezoekers in goede banen te leiden."

"Met preventieve maatregelen zoals hekken, borden, het spreiden van podia en het communiceren via led-schermen houden we de drukte onder controle. We zijn goed voorbereid, maar er is geen honderd procent garantie dat er niks kan gebeuren", aldus de gemeente Den Bosch.

Feestvierders in Eindhoven beleven naar verwachting op zaterdag de drukste carnavalsdag, laat de gemeente Eindhoven weten. "Dit is de dag van de optocht en dan nemen ook wij maatregelen. Er zijn gidsen in de binnenstad om waar nodig de bezoekersstromen te managen en we plaatsen led-schermen op drukke punten."

De grote gemeenten werken met een commandopost, waarin overheidsdiensten zoals de gemeente en politie samenwerken. Met camera's die in de binnensteden hangen houden ze de menigte in de gaten en kunnen ze reageren op incidenten. Ook is er contact met medewerkers die dicht bij de mensenmassa's staan.

In Tilburg zien ze ook dat het steeds voller wordt tijdens carnaval. "De verwachting is dat het dit jaar weer drukker wordt. In onze stad is het feestgedruis verspreid over verschillende pleinen. Deze plekken zijn zo opgezet dat ze gereguleerd kunnen worden."