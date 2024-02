112-nieuws: steekpartij op station Rijen • brand in huis Maarheeze

11.47

Een 43-jarige Poolse man is vanochtend aangehouden in Schijndel. Het gaat om een gerenommeerd oud-MMA-vechter die in Polen is veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf vanwege een dubbele moord, gepleegd in Bedzin op Oudejaarsdag 2005. Hij sloeg toen een man en een vrouw in hun huis meerdere malen met een voorwerp op het hoofd. Twee dagen na zijn daad stak hij het huis van het paar in brand en vluchtte hij. De arrestant wordt voorgeleid en de rechtbank in Amsterdam beslist over zijn uitlevering naar Polen.

