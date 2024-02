Boeren beëindigen blokkade A67, snelweg gedeeltelijk vrij

De Nederlandse boeren die de afgelopen dagen de grensovergang van de A67 bij Eersel blokkeerden, hebben hun actie zaterdagochtend beëindigd. Dat heeft een woordvoerder van de actievoerende boeren zaterdag laten weten. Om kwart voor twee 's middags volgden de Belgische boeren dit voorbeeld.

UPDATE Rijkswaterstaat 17.15 uur: De grensovergang van de A67/E34 vanuit België naar Nederland is weer vrijgegeven. De weg richting België maken we op dit moment weer vrij en naar verwachting wordt de weg om 18:45 uur vrijgegeven.

Sommige actievoerders hebben volgens de woordvoerder al veertig uur niet meer geslapen. Er was geen aflossing meer geregeld. De woordvoerder zegt dat dinsdag, na een vergadering van Farmers Defence Force, duidelijk wordt waar de boeren verdere acties gaan voeren.

Naast de boeren op de snelweg, kwamen ook andere mensen helpen. "Zijn staan hier dag en nacht in de kou en konden wel een kop warme soep gebruiken. Zo kunnen we ze toch een beetje steunen", legt een medewerker van de Hollandershoeve uit Reusel uit.

Schoonmaken

De Nederlandse boeren, vooral Limburgers ondersteunden een blokkade van boze Belgische boeren, die de grensovergang donderdagavond dicht gooiden. "We moeten er echt druk op houden, we blijven hier staan, totdat er meer duidelijkheid. Hoe lang dat zal zijn, moet blijken", legt Friso Bruurs uit.

De vijf tractoren de nog op de weg stonden zijn om kwart voor twee 's middags weggegaan. Waar eerst nog vuur woedde, zijn nu rokende restanten te zien.

Transportsector

De blokkades van de afgelopen dagen zorgt in ieder geval voor veel frustratie bij Transport en Logistiek Nederland. "De A67 is een belangrijke verbinding voor het vrachtverkeer richting België, Frankrijk en Zuid-Europa. Het blokkeren van deze verbinding is dan ook een catastrofe voor de transportsector", vertelt een woordvoerder. "TLN is dan ook blij dat de A67 weer gebruikt kan worden waarvoor deze bedoeld is."

Voorlopig is de A67 nog niet vrijgegeven. Eerder liet de ANWB al weten dat twee andere blokkades van de grensovergang, de A16 bij Hazeldonk en het knooppunt Markiezaat (A4), opgeheven zijn en dat die wegen weer vrij zijn.