Moordenaar aangehouden die meer dan 18 jaar voortvluchtig was

Een 43-jarige Poolse man is zaterdagochtend aangehouden in Schijndel. Het gaat om een gerenommeerde oud-MMA-vechter. Hij was in Polen veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf voor een dubbele moord op oudjaarsdag 2005 in Bedzin. Sindsdien was hij voortvluchtig.

Hij sloeg in Bedzin een man en een vrouw in hun huis meerdere malen met een voorwerp op het hoofd. Twee dagen na zijn daad stak hij het huis van het paar in brand en vluchtte hij.

De man werd in 2019 bij verstek veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf. Die straf werd in 2021 onherroepelijk verklaard. De Poolse autoriteiten vermoedden al dat de man naar Nederland was gevlucht en dat hij zich daar onder een valse naam schuilhield. Mogelijk zou hij werkzaam zijn in de bouw.

De Poolse autoriteiten vaardigden op 20 juni 2021 een Europees Aanhoudingsbevel uit, zodat buitenlandse opsporingsorganisaties mee konden helpen.

Prioriteit

In november 2023 werd de zaak op de ‘Europe’s Most Wanted’-website geplaatst en kwamen er nieuwe aanwijzingen uit Polen en Nederland binnen. Daaruit bleek dat het vermoeden dat hij in Nederland was, waarschijnlijk klopte.

Het Nederlandse Fugitive Active Search Team (FAST NL) beet zich vast in de zaak. Na een intensieve samenwerking met FAST Polen leidde dit deze zaterdag tot de aanhouding van de voortvluchtige moordenaar. De arrestant wordt voorgeleid en de rechtbank in Amsterdam beslist over zijn uitlevering naar Polen.