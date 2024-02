Wouwse Plantage flikt het weer: eerste carnavalsoptocht trekt door Brabant

Alsof het dorp in een andere tijdzone zit maar toch: Wouwse Plantage flikt het ieder jaar weer met de allereerste carnavalsoptocht van Brabant, misschien zelfs van het zuiden. De traditie trekt veel deelnemers en publiek. Bij sommigen kriebelt het zo, dat ze gewoonweg niet nog een week kunnen wachten.

"Vannacht om kwart over een hebben we de laatste verf erop gesmeerd," lacht Willem. Hij is van bouwclub Dun Deurzetters uit Fijnaart. "We bestaan nu drie jaar als bouwclub," zegt hij met enige trots.

"Deze wagen hebben we gekocht. Hij komt eigenlijk uit Hoogerheide en is van bouwclub De Papagaai geweest. Die reden er acht jaar geleden mee in de optocht van Roosendaal. We hebben hem opgeknapt."

Binnendoor

In alle vroegte zijn Willem en zijn vrienden vertrokken uit het Moerdijkse kerkdorp, want het is ruim twee uur rijden naar Wouwse Plantage met de enorme wagen. Helemaal als je binnendoor gaat. Over drukke wegen gaan was geen optie. Traag en voorzichtig ging het. Want het gevaarte is ruim zeven meter hoog en ruim tweeëntwintig meter lang. "We zijn de langste wagen vandaag hier."

Wagenbouwers nemen graag de moeite om naar Wouwse Plantage te rijden. Het zijn vooral 'de buren', uit omliggende dorpen op de Brabantse Wal, zoals Ossendrecht en Putte. Maar ook uit Moerstraten.

Boomstronk

Zelfs Dinteloord doet mee, toch niet naast de deur. Daar komen de Leuttrappers vandaan met iedere jaar een gigantische wagen. Tien grote wagens doen dit jaar mee aan de optocht, dat zijn er bijzonder veel voor zo'n klein dorp. Het is hier een traditie om een week vooraf de optocht te houden. Daarmee val je pas op.

Vandaag zijn er zoals gebruikelijk ook veel deelnemers uit het dorp zelf. Loopgroepen, enkelingen en paren. Drieëntwintig deelnemers in totaal. Ze spelen in op het motto van dit jaar: 'Uit ut goeie hout gesneeje.' Wouwse Plantage is een dorp aan de rand van het bos. Vroeger heette het Pindorp of 'De Pin' en nu met carnaval Mastepinnelaand. Vernoemd naar de mastepin, een boomstronk.

Takkewijf

De paars-blauwe Mastepinse vlag wappert aan de huizen. Dorpelingen zijn getooid in hun eigen kleuren. Een vrouw met takken aan haar lijf draagt een bord met daarop de tekst: takkewijf. Ze maakt deel uit van een groep die zich 'de Takkewijfies van de Pin' noemt.

Hele gezinnen en families doen mee. Er is pas een nieuwe club opgericht. "We heten bouwclub Pinonino's. Dat is Spaans voor denneboomkinderen. "En ja, die moet je opvoeden met dit feest he," lacht een van de ouders.

Kerk

Iedereen passeert de prinsenwagen die voor de Heilige Gertrudiskerk staat opgesteld. Daar staan Prins Stijn d’n 1e, Grootste Boer Peer, Nar Tommeke en Sjampetter Joene de deelnemers toe te wuiven.

Hier staat als vanouds ook het meeste publiek van de honderden toeschouwers, een flink deel al verkleed. Ook aan die bezoekers kun je zien waar ze vandaan komen. Rode jassen uit Wouw, het rood van Roosendaal, wit van de 'gerdijnen' uit Bergen op Zoom.

BZN

Langzaam glijdt de wagen van Boys Zonder Naam over de Plantagebaan. 'BZN' komt uit Hoogerheide en is nu zo'n 17 jaar oud. "We hebben twee nieuwe bouwers!" Zegt de BZN'er die achter in in een losse wagen rijdt. Hij verzorgt de catering. "Ik ga zo een ei bakken. Maar ik maak ook wel eens een broojke shoarma."

Hun wagen is deels ook gekocht. "Uit Twente, en hij reed eerder in Breda en Hulst." Als de tocht al even door de straten van Mastepinnelaand rijdt, breekt een schraal zonnetje door. Het feest is losgebarsten, de rest van Brabant volgt snel.