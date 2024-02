Bestuurders gecrashte auto A59 vrijgelaten, weg urenlang bezaaid met kip

De twee mensen die in de auto zaten die zaterdagavond een botsing met een vrachtwagen veroorzaakte op de A59 bij Elshout zijn vrijgelaten. Dat maakte de politie zondagochtend bekend.

De botsing vond plaats op de A59 van Den Bosch richting Waalwijk. De vrachtwagen kantelde na de botsing en verloor lading. De weg was bezaaid met diepgevroren kippenpoten. De weg richting Waalwijk werd daarop afgesloten. De weg ging om kwart over zes zondagochtend pas weer open. Pas toen was alle troep van de weg.

Over de kop

Volgens getuigen zou de bestuurder van de Range Rover de vrachtwagen met zeer hoge snelheid over de vluchtstrook hebben ingehaald. "Het lijkt erop dat de bestuurder van de auto de macht over het stuur verloor en daardoor de vangrail in het midden van de weg raakte", laat een politiewoordvoerder weten. Vervolgens raakte de auto de vrachtwagen en daarna sloeg de Range Rover over de kop.

Volgens het BD zou de bestuurder van de Range Rover met een snelheid van meer dan 200 kilometer per uur hebben gereden. De auto zou volgens de krant een paar uur eerder - vlak voor zes uur 's avonds - op naam zijn gezet.

'Strafbare zaken in de auto'

Volgens de politie 'werden er in de auto 'strafbare zaken aangetroffen'. Details hierover zijn nog niet bekendgemaakt. "Ik kan niet vooruitlopen op de feiten, die uiteindelijk door onderzoek van onze verkeersspecialisten nog moeten worden vastgesteld", legt de politiewoordvoerder uit.

In de gecrashte auto zaten een 44-jarige man uit Drunen - de politie vermoedt dat hij de auto bestuurde - en een 41-jarige inwoner van Sprang-Capelle. Van de oudste man werd een blaas- en drugstest afgenomen en later bloed. De andere man weigerde elke medewerking. Deze mannen werden aangehouden maar zijn later, in het ziekenhuis, vrijgelaten. "Zij zullen op een later moment gehoord worden."

Nacht in het ziekenhuis

Ook in de gekantelde vrachtwagen zaten twee mensen: de 41-jarige Poolse bestuurster en een 41-jarige Poolse man. Van beiden werd een blaas- en drugstest afgenomen. De uitkomst daarvan was negatief.

Zij werden, net zoals de mannen in de Range Rover, naar een ziekenhuis vervoerd. Alle vier de betrokkenen moesten aar de nacht blijven.

DIT VIND JE VAST OOK INTERESSANT:

Lees hier alles over het ongeluk van gisteravond