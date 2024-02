Vuilnis niet opgehaald omdat arbeidsinspectie overslaghal onveilig vindt

De arbeidsinspectie heeft de overslaghal voor afval aan de Treurenburg in Den Bosch gesloten omdat die onveilig is voor het personeel. Dat betekent dat er de komende komende twee weken geen afval wordt opgehaald bij huishoudens en bedrijven in de gemeente Den Bosch.

De gemeente Den Bosch was al eerder gewaarschuwd door de arbeidsinspectie dat de situatie aan de Treurenburg niet veilig was. De gemeente hoopte dit op te lossen door de inpandige bedrijfsmilieustraat te sluiten. Hierdoor was het minder druk rondom de overslagplaats. Na een laatste controle bleek de opslag nog steeds onveilig, waardoor de Treurenburg nu twee weken gesloten wordt voor alle vuilniswagens. Plan van aanpak

Bij de overslagplaats Treurenburg komt al het opgehaalde afval samen. Vanuit daar wordt het vervoerd naar verschillende afvalverwerkers. De gemeente moet nu een plan van aanpak indienen om de veiligheid te verbeteren. Als de arbeidsinspectie dit goedkeurt, kan de hal weer open. Voor de Bosschenaren betekent dit dat hun kliko's met rest- en groenafval de komende twee weken niet opgehaald worden. Dit geldt ook voor papier en plastic. De onder- en bovengrondse containers probeert de gemeente wel te legen. Milieustraat Treurenburg blijft voor inwoners gewoon open. Ongelukken

Er zijn in het verleden vaker problemen geweest rondom het vuil ophalen in Den Bosch. Meestal ging dat om ongelukken met vuilniswagens waarbij vuilnismannen gewond raakten. Twee weken geleden gebeurde er in Limburg een dodelijk ongeluk op een soortgelijke overslagplaats. Het slachtoffer werd aangereden door een shovel, meldde de Limburger. OOK HET LEZEN WAARD: Crisis in Den Bosch nadat veiligheidsfouten zich opstapelen