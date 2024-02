Halfnaakte man opgepakt na melding dat vrouw in huis wordt vastgehouden

De politie heeft zondagochtend in Breda een 38-jarige man zonder vaste woonplaats in Nederland aangehouden. Hij wordt verdacht van witwassen en had nog tientallen dagen gevangenisstraf openstaan. De politie rukte uit na een melding dat een vrouw tegen haar zin in een huis zou worden vastgehouden.

Toen agenten bij dit huis aankwamen, deed de verdachte de deur open. Hij had op dat moment alleen een T-shirt aan. Binnen werd de vrouw gevonden. Ze leek angstig maar was niet gewond. Agenten ontfermden zich over haar. In het huis werd ook een hoeveelheid cocaïne gevonden. De man had duizenden euro’s contant geld bij zich. Uit politieonderzoek blijkt dat de man nog tientallen dagen gevangenisstraf had openstaan. Ook is hij niet de officiële bewoner van dit huis. Hij is aangehouden en zit nog vast. De politie doet verder onderzoek.