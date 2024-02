ALS-patiënt met zuurstofflessen en al op straat bij ontruiming huizenblok

Ouderen, een ALS-patiënt in een rolstoel en een jong gezin: ze moesten allemaal uit huis door één verwarde man. Die stichtte zaterdagavond brand in een huis aan de Enzerink in Eindhoven. Hij bedreigde daarbij de politie. "Ik sta nog te trillen op mijn benen", vertelt een oudere buurvrouw.

"Het was echt vreselijk. Vooral voor de buurman, die in een rolstoel zit. Hij heeft de spierziekte ALS en moest met zuurstofflessen en al naar buiten. Dat was nog niet zo makkelijk", vertelt een 34-jarige buurtbewoner, die ook uit huis moest met haar gezin.

Jaren overlast

De verwarde man veroorzaakt al jaren overlast, vertellen meerdere buurtbewoners. "Dit moest er een keer van komen. Het is altijd wat met hem", vertelt de 83-jarige Gerard van Hal. "Ik ben ergens blij dat het gebeurd is, nu wordt er misschien wat aan gedaan."

Een paar jaar geleden zou hij brand gesticht hebben in de badkamer. Ook staat de politie regelmatig bij hem aan de deur. Ook zouden er een keer twee stenen door de ruit zijn gegaan. Buurtbewoners spreken ook over 'rare types' aan de deur daar.

Alcohol

De man zou er officieel niet wonen, maar zijn ex-vriendin wel. Zij zou vorige week uit het huurhuis zijn gezet omdat ze een wietplantage had, stellen buurtbewoners. De politie kon dit alles zondag niet bevestigen. Hoe de verwarde man dan toch in het huis kon zijn, is voor buurtbewoners een raadsel. Op het huis zouden namelijk recent nieuwe sloten zijn gezet.

Buurtbewoners schatten hem rond de 50 jaar oud. Hij zou een alcoholprobleem hebben en niet werken.

De brand brak rond tien voor half negen in de avond uit. De man zou vermoedelijk een bank in brand hebben gestoken. Hij riep dat er zestien gasflessen binnen stonden en dat het hele huis zou ontploffen.

Het hele huizenblok is daarna ontruimd. "Het was doodeng. Hij is helemaal geflipt. Ergens vind ik het ook heel sneu voor hem, dat hij zo is", vervolgt een oudere buurvrouw. "Het is verschrikkelijk om hem zo te moeten zien. Ik kan wel huilen."

Vuurwapen

De verwarde man riep dat hij een vuurwapen had en daarop heeft de politie meerdere waarschuwingsschoten gelost. Er moest een arrestatieteam met politiehonden in actie komen om de man te kunnen arresteren. Hij gaf zich uiteindelijk over. De politie heeft geen wapen gevonden. Later die avond mochten de bewoners weer terug.

Het huis is dichtgetimmerd en de deur is door de politie verzegeld. Een natte berg kleding ligt zondagmiddag nog altijd in de voortuin. "Hij zal hier niet meer terugkomen", vervolgt de buurtbewoonster. "Dan komt de hele buurt in opstand."