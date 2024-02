Vrouw overlijdt na crash met auto die 200 km/uur reed: bestuurder cel in

Een gevangenisstraf van negen maanden en ontzegging van de rijbevoegdheid voor vier jaar. De rechtbank in Den Bosch heeft dit maandag opgelegd aan een man uit Heesch, die in juli 2022 op de snelweg A50 een dodelijk ongeluk veroorzaakte. Hij was toen negentien.

Tijdens de fatale rit reed de automobilist ongeveer 200 kilometer per uur en maakte hij er opnames van met zijn telefoon. Het slachtoffer was een vrouw van 31 uit Uden, die bij hem in de wagen zat. Met twee andere inzittenden, uit Uden en Veghel, keerden ze naar huis na een personeelsfeest.

Over de kop geslagen

Volgens justitie heeft de bestuurder bij Heeswijk-Dinther een vrachtwagen die voor hem reed te laat gezien. Bij de poging een botsing te voorkomen, raakte hij de macht over het stuur kwijt. De auto sloeg daarna enkele malen over de kop en kwam in een sloot tot stilstand. De Udense was toen al uit de wagen geslingerd, ze zat achter de bestuurder. Het slachtoffer overleed twee dagen later in een ziekenhuis aan hersenletsel. De twee andere inzittenden, van toen negentien en twintig uit Veghel, raakten bij de crash gewond. De chauffeur liep een hersenschudding op.

De officier van justitie sprak twee weken geleden van roekeloos rijgedrag. De rechtbank was het hiermee eens en benadrukte in zijn uitspraak de gevolgen voor de nabestaanden. Het dodelijke slachtoffer had een partner en was moeder van drie jonge kinderen (van toen drie, tien en dertien jaar). Ook werd het de man uit Heesch zeer kwalijk genomen dat hij in het verleden vaker filmpjes heeft gemaakt waarop te zien is dat hij te hard in een auto rijdt.

De bestuurder bekende tijdens het personeelsfeestje van een fastfoodrestaurant gedronken te hebben. Het ging volgens hem om twee mixdrankjes, een Flügel en een shotje. Het alcoholpercentage dat in zijn bloed werd gevonden, was op dat moment acceptabel voor een beginnend bestuurder. Het bloed werd wel pas 2,5 uur na het ongeluk afgenomen, wat volgens de rechter mogelijk meespeelde bij de oorzaak van het ongeval.

'Te vroeg voor vergiffenis'

De man kon zich van de rit zelf niets herinneren, zo zei hij tijdens de zitting. Hij was zichtbaar geëmotioneerd en sprak de hoop uit dat familie van de Udense hem zijn rijgedrag zou vergeven.

De schoonmoeder van het slachtoffer heeft weinig mededogen. Ze sprak van een nachtmerrie en hoopte dat er een passende straf zouden wordt opgelegd: “En als je nu net zo stoer wilt zijn als toen, aanvaard je de straf die je krijgt.”

De rechtbank nam bij de afweging van de straf mee dat de veroorzaker 'oprecht berouw' heeft getoond en dat hij 'het erg moeilijk heeft met het verlies van zijn collega door zijn handelen.' De bestuurder wacht overigens nog wel drie maanden cel wanneer hij de komende twee jaar weer de fout ingaat. Er was, behalve vier jaar rijontzegging, tien maanden cel geëist en nog eens zes maanden voorwaardelijk.

De hulpdiensten waren massaal aanwezig na de melding van het zware ongeluk van 12 juli 2022: