Vrouw (36) doodgestoken op straat: verdachte meldt zich bij politie

De politie heeft zondag twee mannen aangehouden vanwege de steekpartij die zaterdagnacht plaatsvond in het centrum van Eindhoven. Daarbij overleed een 36-jarige vrouw. De twee meldden zich afzonderlijk van elkaar bij de politie. Een van de mannen is inmiddels weer op vrije voeten. De ander wordt ervan verdacht de vrouw te hebben neergestoken.

Dat meldt de politie zondagavond. Het slachtoffer is een 36-jarige Turks-Bulgaarse vrouw, die waarschijnlijk in Eindhoven zou overnachten.

De steekpartij vond rond drie uur zaterdagnacht plaats. De vrouw liep samen met een man, een van de later aangehouden verdachten, vanaf het Stratumseind naar de Pastoor Petersstraat. Daar kwamen ze een tweede man tegen, die de vrouw neerstak. Verschillende mensen schoten de vrouw te hulp, maar die hulp mocht niet meer baten. Ze werd in een ambulance naar een ziekenhuis gebracht en overleed daar.

Dader nam de benen na de steekpartij

De dader ging er na de steekpartij vandoor. De politie startte direct een groot rechercheonderzoek. Er werd sporenonderzoek gedaan op de plaats delict, er werden speurhonden ingezet, er werden opnames gemaakt met een drone en de politie deed buurtonderzoek.

Zondagmiddag hield de politie de twee mannen uit Eindhoven aan. Zij hadden zich onafhankelijk van elkaar bij de politie gemeld. Eén man deed dat in het politiebureau in Eindhoven, de ander in België. Hij wordt overgeleverd aan Nederland. De andere verdachte werd in de loop van de avond na verhoor vrijgelaten.

Ondanks de aanhoudingen is de politie nog altijd op zoek naar mensen die iets gezien hebben met betrekking tot de steekpartij of informatie hebben over deze zaak.

