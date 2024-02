'Mauro Júnior is een aanwinst voor het PSV-middenveld'

'Wauw' vond clubicoon Willy van de Kerkhof de voetbaltopper Ajax-PSV afgelopen weekend niet. De Helmondse ex-international zag de Eindhovense titelfavoriet in de Amsterdam ArenA niet verder komen dan een 1-1 gelijkspel.

"Ik heb me niet echt vermaakt", vertelde Willy maandagochtend in het radioprogramma 'WAKKER!' op Omroep Brabant. "Het was niet hoogstaand, niet op het scherp van de snede. Het was wel een leuke wedstrijd om te zien, maar 1-1 is een terechte uitslag."

"Veerman, Til en Tillman zijn spelers die belangrijk voor PSV zijn. Met name Veerman, je mist zijn dieptepass." De plaats van Veerman werd ingenomen door de Braziliaan Mauro Júnior. Die maakte indruk op de ex-international. "Ik moet Mauro Junior een compliment geven, hij speelde een heerlijke wedstrijd. Misschien is hij wel een aanwinst voor het middenveld van PSV."

PSV leed in Amsterdam voor de tweede keer puntenverlies sinds de winterstop. Eerder speelde de ploeg 1-1 bij FC Utrecht en werd PSV door Feyenoord uitgeschakeld in het KNVB-bekertoernooi. Toch is Willy niet bang voor een mindere periode van 'zijn' club. "Nee, daar geloof ik helemaal niet in. Dit elftal is zo sterk, daar heb ik geen twijfel over. Het team speelt daar te goed voor. Ik denk dat PSV ongeslagen blijft in de competitie."

Over RKC Waalwijk, de andere Brabantse vertegenwoordiger in de Eredivisie, maakt de middenvelder van weleer zich wel zorgen. RKC verloor afgelopen weekend met 3-0 bij subtopper FC Twente en blijft daardoor staan op de zestiende plaats op de ranglijst.

"RKC moet punten gaan verzamelen", weet Willy. "De ploeg bevindt zich in een heel gevaarlijke zone op de ranglijst. Het gaat niet gemakkelijk worden om daaruit te komen." Het gat met Heracles, dat op de veilige vijftiende plaats staat, bedraagt vier punten. Dat is te overbruggen, maar dan moet de ploeg van coach Henk Fraser wel weer eens wedstrijden gaan winnen. "Het doelsaldo is ook niet in het voordeel van RKC", benadrukt de ex-international. "Een negatief doelsaldo kan je aan het eind van de voetbalcompetitie een puntje schelen. Ik ben niet echt vrolijk over de situatie van RKC."