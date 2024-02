Leerlinge (17) misbruikt door rij-instructeur die vier maanden cel krijgt

De 51-jarige G.J. uit Boxtel moet vier maanden de cel in voor het misbruiken van een minderjarig meisje. Dat heeft de rechtbank in Den Bosch maandag geoordeeld. De rij-instructeur had seks met een zeventienjarige leerlinge en dat ging daarna nog jarenlang door. De man krijgt ook nog een voorwaardelijke celstraf van zes maanden met een proeftijd van twee jaar.

Het meisje was dol op haar rij-instructeur en kreeg op haar zeventiende al snel een speciale band met hem. Hij snapte haar en hielp haar in de moeilijkste periode van haar leven. Hij werd voor haar een vaderfiguur, maar de seks met hem had voor haar niet gehoeven. Ze deed het wel omdat ze bang was anders haar steunpilaar kwijt te raken. Uiteindelijk deed ze vier jaar later toch aangifte tegen hem.

Het meisje had als puber allerlei stoornissen en zag het leven soms ook niet meer zitten. En toen was daar de rij-instructeur. Die kreeg een relatie met haar moeder, toen die net gescheiden was.

Soort stiefvader

Hij wierp zich meteen op als een soort stiefvader en het meisje voelde dat ook zo. Ze ging ook bij hem lessen en hun relatie werd steeds intenser. Toen ze 17,5 jaar oud ging hij haar tijdens het zwemmen bij Aquabest strelen en kreeg ze een eerste kus, maar dat werd al snel meer.

De rij-instructeur, die zelf vrouw en kinderen had, had ook vier jaar een relatie met het meisje. Maar, seks met een minderjarige is strafbaar, ook al is ze bijna volwassen. Daarom vindt de rechtbank ook dat de man de cel in moet. De rechtbank neemt het de man zeer kwalijk dat hij puur aan zijn eigen behoeften dacht en niet aan die van een kwetsbaar meisje. Ook hielp het niet dat de man vanaf de eerste politieverhoren tot in de rechtbank niets wilde zeggen.

Scheiding

De rij-instructeur ligt inmiddels in scheiding, zo bleek tijdens de zitting, twee weken geleden. Hij is nog maar part-time rijinstructeur bij een grote rijschoolhouder na een hartinfarct een paar jaar geleden. Nu hij schuldig is bevonden en de cel in moet, krijgt hij nooit meer een verklaring omtrent gedrag en kan hij zijn baan ook wel vergeten.