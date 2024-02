Man (40) opgepakt nadat in 2 huizen drugs en geld worden gevonden

Een veertigjarige man is maandagmorgen opgepakt bij een politie-inval in een huis aan de Kwaadeindstraat in Tilburg. De man is verdachte in een lopend onderzoek naar de handel in harddrugs.

De inval in het huis aan de Kwaadeindstraat was maandagmorgen rond zeven uur. Ook viel de politie een huis binnen aan de Kapelmeesterlaan in Tilburg. De twee huizen werden doorzocht: er werd volgens de politie 'een groot geldbedrag' gevonden. Er zijn ook harddrugs in beslag genomen. Het lopende onderzoek van de recherche gaat door, meldt de politie.