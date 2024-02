Betalen voor de pont over de Bergsche Maas is zuur maar noodzakelijk

De veerboten over de Bergsche Maas zijn niet meer gratis. Hans Tanis, wethouder van de gemeente Altena, maakte maandagochtend de eerste betaalde overtocht over de Bergsche Maas met het Drongelense veer. "Een kaartje betalen voor de veerpont is onvermijdelijk. Het is een besluit dat gedragen wordt door alle vier de betrokken gemeenten’, aldus Tanis.

"Het is kut", zegt een van de bestuurders als ie het raam van zijn auto naar beneden doet. "Ik moet elke dag met de pont anders moet ik een heel eind omrijden via Heusden. Ondanks dat ik moet betalen, blijft dit toch het goedkoopste." Een collega bestuurder, die ook elke dag met de veerpont gaat, is wat minder boos. "Bij de aanleg van de Bergsche Maas hadden ze beloofd dat het altijd gratis zou zijn. Ik heb nu een abonnement en dan is het goedkoper. Bovendien probeer ik zoveel mogelijk op de fiets te gaan."

120 jaar gratis

De overtochten met de drie veren (Bern-Herpt, Waalwijk-Drongelen en Sprang-Capelle- Dussen) waren de afgelopen 120 jaar voor iedereen gratis. Maar de noodzaak om motorvoertuigen te laten betalen voor de overtocht, bestond al lange tijd. De maatregel is nodig, omdat de stichting Bergsche Maasveren jaarlijks ruim 700.000 euro verlies lijdt.

Bij de overdracht van de veerdiensten van Rijkswaterstaat naar de oevergemeenten Altena, Heusden, Waalwijk en Zaltbommel in 2008 werd verwacht dat een eenmalige bijdrage van 22,6 miljoen euro voldoende zou zijn om de kosten voor dertig jaar te dekken. Maar door de dalende rente is het eigen vermogen van de stichting aanzienlijk afgenomen, wat leidde tot de invoering van tarieven. Volgens Mathé Holleman, voorzitter van het bestuur van de stichting, is het betalen voor de pontjes essentieel voor de continuïteit. "Deze stap zorgt ervoor dat de toekomst van veerdiensten blijft gewaarborgd."

Tarieven

Niet iedereen hoeft te betalen. Voetgangers, fietsers, scooter, brommobiel of quads kunnen nog steeds gratis over. Ook paarden en landbouwvoertuigen hoeven niet te betalen. Bestuurders van auto’s en motoren gaan 2,70 euro per overtocht betalen. Bestuurders van bestelbusjes, bedrijfswagens betalen 3,50 euro en een grotere vrachtwagen moet 11 euro aftikken. Wie dus dagelijks met het veer op en neer naar zijn werk moet, gaat dat merken in de portemonnee.

Kortingskaart

Altena heeft als enige besloten dat z’n inwoners korting kunnen krijgen. Inwoners van Altena kunnen kiezen voor speciale abonnementen dankzij een extra financiële bijdrage van de gemeente. Inwoners van Heusden, Waalwijk en Zaltbommel betalen het volle pond. Wel bestaat de mogelijkheid voor iedere gebruiker om een kortingskaart aan te schaffen tot een kwart van de prijs.

Een man op een scootmobiel heeft geluk, hij hoeft niet te betalen. Desondanks is hij niet te spreken over het invoeren van betaald overvaren. "De mensen hier uit de buurt hebben destijds heel hard moeten werken om de Bergsche Maas uit te graven. En toen is beloofd dat het voor altijd gratis zou blijven", roept hij met enige stemverheffing.

Een van de speciale begeleiders die maandag de reizigers op de pont gerust moet stellen, probeert de boze man te bedaren. "Als u in Altena woont, kunt u een abonnement nemen en voor 100 euro net zo vaak heen en weer als u wil", zo legt hij geduldig uit. Totdat de begeleider er zelf achter komt, dat de man op zijn scootmobiel gewoon gratis over kan steken. Maar als hij die conclusie deelt, blijft de boze man luidruchtig mopperen. Het is voor iedereen duidelijk even wennen.