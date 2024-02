Laatste schot met leutbuks voor 'Mussekoning' Martin

In elke stad en in ieder dorp zwaait de prins de scepter tijdens carnaval. Maar in Steenbergen moet de hoogheid een koning naast zich dulden, de 'Mussekoning' welteverstaan. Het personage maakt al decennialang deel uit van het prinselijk gevolg in Strienestad. Martin den Broeder (55) kruipt als Mussekoning deze carnaval voor de laatste keer in de huid van zijn alter ego. Na elf jaar de mensen ‘de stuipen op het lijf te hebben gejaagd’, vindt hij het welletjes geweest.

Gewapend met zijn leutbuks en munitietas is Mussekoning Martin een vertrouwde verschijning in Strienestad. “Ik sta bekend als schietgraag maar ik heb nog nooit een mus geraakt hoor. Ik zou het niet over mijn hart kunnen verkrijgen want ik kan nog geen vlieg doodslaan. Mussenvriend zou een betere naam voor mij zijn geweest”, aldus de goedlachse koning die binnenkort zijn fraaie kostuum aan de wilgen hangt.

"Wie de meeste mussen wist te raken, mocht zich de Mussekoning noemen."

Het personage van de Mussekoning verwijst naar halverwege de achttiende eeuw. Toen werd Steenbergen geteisterd door een mussenplaag. De vogeltjes aten de akkers leeg en maakten de rieten daken kapot. De burgemeester gaf destijds opdracht aan de inwoners om de mussen af te schieten. Wie de meeste mussen wist te raken, mocht zich de Mussekoning noemen. Sinds 1963 maakt deze historische figuur deel uit van het prinselijk gevolg in Strienestad. Martin mag zich dan weliswaar koning noemen, tijdens carnaval is en blijft de prins de baas. “Ik ben een beetje manusje-van-alles. Ik beheer het geld en de bonnen zodat iedereen van het gevolg voorzien blijft van een natje en droogje. Verder moet ik natuurlijk af en toe een schot lossen”, aldus Martin.

"Ik vind het leuk om de mensen een beetje te laten schrikken."

Even later voegt hij de daad bij het woord: “Lach of ik schiet!” Een scherpe knal weerklinkt tussen de gebouwen op de Markt. Martin geniet zichtbaar: “Ik vind het leuk om de mensen een beetje te laten schrikken. Misschien zijn sommigen daarom juist wel blij dat ik er binnenkort mee ga stoppen.” Naast de Mussekoning wordt de prins in Strienestad begeleid door figuren als ‘Jan Oorlog’, ‘deftige Flodder’ en de nar. Tijdens carnaval verblijft het prinselijk gevolg in het voormalige gemeentehuis dat is omgetoverd tot leutpaleis. Voor Martin wordt het de laatste keer. “Ik heb enorm veel positieve reacties gehad over de manier waarop ik het personage heb ingevuld. Ik ga het enorm missen maar je moet het op een gegeven moment ook iemand anders gunnen. Er zal bij de traditionele verbranding van de mus op dinsdagavond best een traantje worden weggepinkt.”

"Het Wilhelmus live zingen zou pas echt schot in de roos zijn."

Overigens hoeft Martin de aandacht na zijn carrière als Mussekoning niet te missen. In zijn lederhosenpak timmert hij alias Martin der Bruder ook aan de weg als feestzanger. Zijn eigentijdse versie van het Wilhelmus is een bescheiden hit op social media. “Het zou mooi zijn wanneer ik het live zou kunnen zingen tijdens de Olympische Spelen of het EK voetbal deze zomer. Dat is pas echt een schot in de roos.” Omroep Brabant was van maandag 29 januari tot en met donderdag 1 februari aanwezig in gemeenschapshuis 't Cromwiel in Steenbergen om op zoek te gaan naar jouw verhaal. Heb je ons gemist en wil je jouw verhaal met ons delen? Stuur dan een bericht naar [email protected] of app ons op 040-2949492.