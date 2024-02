Hakenkruizen op auto's: 'Hier kan ik niet mee rondrijden'

Meerdere auto's in Den Bosch zijn zondagnacht beklad met hakenkruizen. Onbekenden hebben de swastika's met spuitbussen op de wagens aangebracht. Ook werd een hakenkruis op een muur gezet. "Ik kan met deze hakenkruizen op mijn bestelbus niet naar mijn klanten. Wat als ze dit zien. Hier kun je niet mee rondrijden", aldus gedupeerde Sjors van den Akker (79). "Ik ga meteen naar de garage."

Van den Akker is tijdens de oorlog geboren. Wat een hakenkruis betekent, weet hij maar al te goed. "Ik las in de media dat er ook een hakenkruis bij een Joodse synagoge in Middelburg is geplaatst. Het zijn rare tijden. Ik moet het er nu weer af zien te krijgen", aldus Sjors over het witte hakenkruis dat met graffiti op de rechterkant van zijn zwarte bestelbus is gespoten.

Het gaat om vier of vijf auto's die stonden geparkeerd in een inham in de Rijnstraat, het enige stukje in het gebied waar geen parkeervergunning nodig is. "Ik parkeer hier geregeld. Er zijn nooit eerder problemen geweest. Misschien waren het jongelui die terugkwamen van een carnavalsfeest", denkt hij hardop na over de daders.