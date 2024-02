Hits Knotskrakerfestival nu terug te luisteren op Spotify

Het was een soort songfestivalfestival voor blaaskapellen. Zo kun je het Knotskrakerfestival het beste omschrijven. Tussen 1992 en 2007 namen carnavalsbandjes uit de provincie het ieder jaar in Vlijmen tegen elkaar op. Een jury bepaalde wie de beste was. Voor wie met nostalgie terugdenkt aan dit evenement is er goed nieuws. Een deel van de liedjes staat nu op Spotify.

Het gaat om een digitalisering van de cd's die jaarlijks werden uitgebracht, met elf liedjes uit ieder jaar. De deelnemers aan het Knotskrakerfestival kwamen uit alle windstreken van de provincie, vertelt platenproducent Ad Kraamer, die nauw betrokken was bij de organisatie, in Brabant Vandaag.

"Het is een fantastisch stukje Brabantse cultuur. Dat moeten we koesteren. Ieder dorp of stad waar een liedjesfestival werd gehouden, mocht de nummer 1 afvaardigen. Met de elf beste deelnemers, namen we een cd op. Die heb ik nu gedigitaliseerd en op Spotify gezet."

Historisch gezien heeft iedere streek in Brabant haar eigen typische stijl, geluid en samenstelling van een blaasorkest. Er is een verschil tussen een band uit Boxmeer of Roosendaal, zegt Kraamer. "Dat zit in het gebruik van instrumenten en arrangementen. Den Bosch staat bijvoorbeeld bekend om een dreun, omdat die bands daar veel koperwerk gebruiken."

André van Duin

De naam Ad Kraamer zegt mensen misschien niet veel. Maar zijn hits kennen we allemaal. Zo werkte hij jaren met André van Duin samen en was hij als muziekproducent medeverantwoordelijk voor carnavalshits zoals 'Paard in de Gang', 'Willempie', en ''k Heb hele grote bloemkoole'.

Over de huidige carnavalshits is Kraamer minder te spreken. "Vroeger speelden we live met blaasinstrumenten. Tegenwoordig wordt meer met de computers opgenomen en verval je vaak in hetzelfde geluid."

