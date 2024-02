Huurmoordenaar na 20 jaar voor de rechter voor moord op Rob: eis levenslang

Rob Sengers was veertig jaar toen een scooterrijder hem doodschoot in Esbeek. Dat gebeurde bijna twintig jaar geleden. Politie en justitie spoorden de mogelijke schutter (62) op. Dinsdag stond hij voor de rechtbank in Breda. De officier van justitie eiste een levenslange celstraf tegen de verdachte schutter.

Sengers werd doodgeschoten op een parkeerplaats bij een restaurant in Esbeek, op 8 september 2004. De dader was een onbekend persoon op een scooter en droeg een helm. De schutter liet geen sporen achter, wel acht kogelhulzen maar daarop vond de politie niks.

De scooter die dook twee dagen later op, in de bosjes in de buurt. Op de handvaten zaten kruitsporen en dna. Maar in die tijd kon de politie er nog geen bruikbaar spoor uit halen.

Moordenaar

In de loop der jaren kwam ene Jan S. in beeld, geboren in Amersfoort in 1961. Een man met een fors strafblad met 25 veroordelingen, waaronder een reeks bankovervallen in Duitsland. En ook een moord. Die op Mohamed Yacooubi. Deze Bredase drugscrimineel werd in 2002 doodgeschoten bij de visvijver van Ekkerswijer bij Son in 2002. Jan S. kreeg daarvoor 18 jaar celstraf.

Bewijs

De politie had toen al langer vermoedens dat S. meer op zijn kerfstok had. Dat kwam door belastende verklaringen van zijn ex-vriendin bij de politie. Jan heeft haar ‘trots’ verteld over nog een moord. ‘Ergens bij een restaurant in een bosrijke omgeving waarbij een scooter is gebruikt,’ herinnerde de vriendin zijn verhaal.

Er dook nog een belastende verklaring op van een anonieme getuige die uitgebreid vertelde over Jan S. en de moord in Son. En dat het te maken had met de diefstal van chemicaliën voor drugsproductie. Mohamed Yaacoubi en Rob Sengers zouden die diefstal hebben gepleegd en moesten daarvoor boeten.

Verprutst

De anonieme persoon vertelde de politie dat Sengers en Yaacoubi compagnons waren. S. zou de moord op Yacoobi hebben verprutst en daarom moest Sengers dood. Er zou 50.000 euro zijn betaald voor de klus.

Ondanks de puzzelstukjes dat S. er achter zat, bleef er steeds onvoldoende bewijs om hem te arresteren. In 2017 pikte de recherche de coldcase-zaak op. In 2019 volgde een doorbraak. Dankzij verbeterde dna-techniek konden specialisten bruikbaar dna isoleren van de handvatten van de scooter. Voor het eerst kon het Nationaal Forensisch Instituut aantonen dat het van Jan S. was. De man werd begin december 2018 in zijn cel opgepakt.

De officier van justitie noemde Jan S. de uitvoerder. “Kennelijk tilt hij niet zwaar aan een mensenleven.” De verdachte reageerde nauwelijks op de beschuldigingen aan zijn adres. Hij ontkent en wil niet ingaan op vragen. "Ik wil helemaal niks zeggen", verklaarde hij kort aan het begin van zijn proces.

Omdat Sengers in de drugswereld zat, wordt deze moord gezien als afrekening.

Dinsdagmiddag volgt het pleidooi van zijn advocaten.