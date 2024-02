Geringde pelikaan vliegt rond in Helvoirt, raadsel van wie de vogel is

Een apart gezicht in Helvoirt en omgeving: daar vliegt een geringde pelikaan. De dierenambulance Den Bosch meldde dinsdag dat de vogel los rondfladdert. Nu is de grote vraag: wie is het baasje van deze pelikaan?

Een correspondent heeft de watervogel dinsdag gefotografeerd toen die door de weilanden liep en een rondje vloog in de omgeving. Het dier liet zich onder andere zien in de buurt van de Udenhoutseweg en kasteel Zwijnsbergen. Omdat het dier geringd is, moet de vogel een eigenaar hebben. De vraag is waar hij is ontsnapt. "Wij hebben al met verschillende dierentuinen contact gehad en hebben het dier wel benaderd, maar nog niet kunnen vangen", laat een medewerker van de dierenambulance weten. De pelikaan wordt niet vermist bij de parken Beekse Bergen, ZooParc Overloon en Dierenrijk Nuenen, zegt een woordvoerder. Volgens Remco Brok, vogelverzorger bij de Beekse Bergen, zijn er een paar mogelijkheden.

"Mensen houden ze ook voor de handel."

"Hij kan ontsnapt zijn uit een dierentuin. Dat zou het meest logische scenario zijn. Soms worden ze ook door particulieren gehouden. Bijvoorbeeld als mensen ze voor de handel houden. Dus hij kan ook bij iemand thuis zijn weggevlogen." Een roze pelikaan kan zich volgens Brok wel even redden in Nederland. Als hij maar genoeg voedsel heeft. "Ze leven bij meren en plassen en eten zoetwatervissen. Daar zijn er genoeg van in Nederland. Het weer is op dit moment ook goed te doen voor een pelikaan."

"Het laatste wat je wilt is dat jij of de pelikaan gewond raakt."

Wie het dier ziet, kan het beste de dierenambulance bellen. Hem zelf proberen te vangen is geen goed idee. "Ze hebben een scherpe snavel waarmee ze zich kunnen verdedigen. Het laatste wat je wilt is dat de pelikaan, of de persoon die hem probeert te vangen, gewond raakt." Er is volgens Brok een kans dat hij uit zichzelf terugkeert naar wij hij vandaan komt. Hij zou zich ook kunnen aansluiten bij een andere kolonie, als hij bijvoorbeeld in de buurt van een dierentuin met andere roze pelikanen komt. "In het geval dat hij wordt gevangen hoop je dat je met zijn ringnummer erachter komt van wie hij is." In het wild komt de roze pelikaan alleen voor in delen van Zuidoost-Europa, Afrika, Azië en India. Mensen die het dier zien, wordt gevraagd meteen de dierenambulance te bellen: 073 614 60 70.