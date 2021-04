Een wasbeer? Ook deze bijzondere dieren liepen of kropen in Brabant rond

Foto: Andre Bonga vergroot

Vught is deze dagen in de ban van de slapende wasbeer. Honderden mensen hebben het dier al op de foto gezet, terwijl hij een uiltje lag te knappen. Maar er lopen wel vaker bijzondere dieren rond in Brabant. Een overzicht.

De pelikanen Groenerick, Roderick en Blauwerick. Het waren drie artiesten van de vogelshow in Safaripark Beekse Bergen. Op een zaterdag in juni 2010 was het trio toe aan meer creatieve ruimte en ging ervandoor. In eerste instantie werd er door de dierenverzorgers nog gezocht in Brabant, maar de zoektocht breidde zich uit naar de rest van het land. In 2018 ontsnapte in hetzelfde park de zeearend Lady Maya. Ook daar werd een flinke zoektocht voor opgetuigd.

In 2018 was zeearend Lady Maya een tijdje zoek toen ze niet meer terugkwam tijdens de roofvogelshow in de Beekse Bergen. Na een week werd ze gevonden in Goirle.

Giftige cobra: ramen en deuren dicht

Made was in 2014 in rep en roer. Een giftige cobra ontglipte aan de aandacht van de eigenaar en ontsnapte uit een terrarium in een huis aan Het Valkenhof in Made. Ramen en deuren dicht was het advies want een beet van zo'n cobra kan fataal zijn voor mensen. Kinderen mochten in die dagen ook niet buiten spelen.

Wallaby aan de wandel

“Mannetjes gaan op zoek naar een nieuw wallabyvrouwtje, maar ja, die ga je natuurlijk in Diessen niet vinden.” Dat zei de eigenaar van een ontsnapte wallaby in een dierenopvang in Westelbeers. Het beest werd gezien in Middelbeers en later gevangen op een camping in Westelbeers. En dat was een behoorlijke onderneming.

Overstekende Amerikaanse rivierkreeften

Een vreemd gezicht op de Thorbeckelaan in Etten-Leur. Honderden Amerikaanse rivierkreeften lieten de sloot op de vroege ochtend voor wat die was en liepen de straat op. In de middag was de straat verlaten en liepen ze een eindje verderop richting een ander slootje. Het overstekend wild trok veel bekijks.

Wolf vindt weg naar Brabant

Voor natuurliefhebbers is het een interessante ontwikkeling, schapenboeren liggen er 's nachts juist behoorlijk van wakker. In 2020 dook de wolf steeds vaker op in Brabant. Een van deze wolven doodde heel veel schapen in korte tijd.

Babypapegaai vertikt het om uit de boom te komen

De twaalf weken oude grijze roodstaartpapegaai Ricco vertikte het om uit een boom te komen. Dat gebeurde aan de Van der Voortweg in Boxtel. De eigenaar had niet verwacht dat Ricco weg kon vliegen. De brandweer moest er met grof geschut aan te pas komen om het beest naar beneden te halen.

