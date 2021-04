Wasbeer loopt al langer rond in Vught 'Gevaarlijk voor de natuur'

Wachten op privacy instellingen... Iedereen wil de wasbeer zien. (Foto: Bart Meesters/SQ Vision) Volgende Vorige vergroot 1/2 Wasbeer loopt al langer rond in Vught 'Gevaarlijk voor omgeving'

De wasbeer zorgt op deze eerste paasdag voor veel bekijks in Vught. ''Wat bijzonder om het beestje hier te zien'', is een veelgehoorde reactie. Tegelijkertijd is natuurbeschermingsorganisatie Brabants Landschap niet blij met de wasbeer en wil 'm zo snel mogelijk weg hebben. De wasbeer is namelijk gevaarlijk voor andere dieren. Hij wordt 'een nieuwe rover' genoemd door de boswachter.

Een buurtbewoner komt zondagochtend kijken hoe het met de wasbeer is. "Hij is een stukje lager gaan zitten dan gisteren", weet hij. Volgens de Vughtenaar leeft het dier al langer in deze omgeving. "Ik hoor de wasbeer al een jaar lang."

Een vrouw uit Eindhoven komt deze zondag ook een kijkje nemen. ‘’Ik ben Pasen aan het vieren bij mijn schoonouders hier in Vught. Het is heel indrukwekkend om de wasbeer hier te zien.’’ Ondertussen maakt ze van alle mogelijke kanten foto’s van het beestje.

Een stel uit Vught komt langslopen zonder eigenlijk door te hebben wat er aan de hand is. ‘’Wat zit er in de boom? Een wasbeer? Ik dacht al waarom is het hier zo druk.’’

Bijzonder vindt de man het niet. ‘’Laat ‘m gewoon lekker zitten. Hij is er ook zelf ingeklommen.’’

Vergelijkbaar met nerts

De 'achterbuurman' van de wasbeer weet ook dat het dier hier al langer leeft. "Zes weken geleden zagen mijn dochters hem al door de velden hier in Vught lopen." Een eventuele reddingsoperatie hoeft van de twee mannen niet.

Boswachter Jochem Sloothaak wil het dier wel zo snel mogelijk weg hebben uit de Brabantse natuur. "Mensen onderschatten wat de wasbeer kan aanrichten’’, zegt Sloothaak ongerust. ‘’Je kunt het dier vergelijken met een nerts. Ze eten alles wat ze tegenkomen. Nu is het er maar een. Maar in Duitsland is al sprake van een plaag."

De boswachter van Brabants Landschap is dan ook voorstander van het bestrijden van zulke exoten. ‘’Om zo onze spechten, uilen, eekhoorns en weidevogels te beschermen.’’

Rust nodig

"De wasbeer heeft het hier blijkbaar naar zijn zin", is te horen onder de honderden nieuwsgierigen, die deze zondag naar de wasbeer komen kijken. Dat Brabants Landschap de wasbeer wil redden, vinden ze niet nodig. "Dat is echt onzin. Het enige wat nodig is, is rust hier." Al denkt één vrouw dat de wasbeer ziek is en zo snel mogelijk geholpen moet worden.

Rustig is het de hele zondag niet rondom de boom van de wasbeer. Maar het enige wat ze zien is een bruin hoopje. De wasbeer slaapt voornamelijk. Af en toe kijkt 'ie eens op en wast zijn gezicht. Om vervolgens weer stil op de tak te gaan liggen. ‘’Toch is 'ie de afgelopen dagen twee takken lager gaan zitten’’, weet een vrouw te vertellen.

'Niet slecht voor de natuur'

Marco van der Wel van de Partij voor de Dieren in Brabant vindt niet dat de wasbeer slecht is voor de natuur. "We moeten leren leven met de wasbeer, als deel van onze natuur."

"We gaan zo snel als kan een motie indienen in Provinciale Staten om te zorgen dat de wasbeer niet gedood wordt, maar hoogstens gevangen. En wat ons betreft laten we de wasberen in Brabant verder met rust."

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

Foto: Bart Meesters/SQ Vision vergroot

De wasbeer zondagochtend. vergroot

App ons!

Heb je een foutje gezien of een opmerking over dit artikel? Neem dan contact met ons op.