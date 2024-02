Bestelbus vol drugsafval en drugslab gevonden, politie valt huis binnen

De politie heeft dinsdagochtend bij een controle restanten van een syntetisch drugslab gevonden en een man aangehouden bij een huis met aangrenzende schuur aan de Daniëlsweg in Dongen. Buiten vonden agenten chemisch drugsafval in een bestelbus. Een arrestatieteam viel het huis binnen, omdat er een vermoeden was dat er drugs werden gemaakt.

Dat vertelt een woordvoerder van de politie aan Omroep Brabant. De man die is aangehouden is een 23-jarige man uit Hoeven. De politie vermoedde dat er meer mensen in het gebouw aanwezig waren en is daarom met een arrestatieteam naar binnen gegaan.

Naast het arrestatieteam waren er meer eenheden bij het gebouw in de buurt. Zo hing er een politiehelikopter in de lucht en zijn er leden van de Landelijke Faciliteit Ontmantelen op het terrein. Zij onderzoeken nu wat er precies in de woning met aangrenzende schuur en in de bestelbus is aangetroffen.