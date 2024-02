Werk aan de weg verwarrend voor bestuurders: 'Zag betonblok op me afkomen'

Volgens buurtbewoners was het wachten tot er een ongeluk zou gebeuren. Maandagavond rond negen uur was het zover. Toen ging het mis op de Eindhovenseweg in Aalst (gemeente Waalre). Daar wordt momenteel aan de weg gewerkt, waardoor de verkeerssituatie telkens verandert. Dat het er in de avond aardedonker is, maakt het alleen maar erger. Zo ondervonden twee automobilisten die op elkaar botsten.

José (66) en Frank (69) Heesterbeek uit Valkenswaard zaten in een van de betrokken auto's. Ze reden vanuit Eindhoven in de richting van Valkenswaard. "Het is een route die we elke week een paar keer rijden", vertelt Frank.

Door de wegwerkzaamheden verandert regelmatig de situatie op de Eindhovenseweg. "Van twee rijbanen is er nu één gemaakt. Daarnaast zijn er betonnen afzettingen en is de wegmarkering niet duidelijk. Bovendien is er geen straatverlichting en het is er hartstikke donker. Je kunt je niet goed oriënteren", vult José aan.

Halverwege de werkzaamheden ging het maandagavond mis. Frank: "Ik zag in één keer een blok beton op me afkomen. En die tegenligger. We weken allebei uit anders was het een frontale botsing geworden en was de klap nog harder geweest. Nu hadden beide auto's flinke blikschade. Achteraf bleek dat wij op de verkeerde weghelft reden."

Volgens José rijdt haar man al vijftig jaar zonder schade. "We hadden al vaker tegen elkaar gezegd dat het 'wachten was tot er een ongeluk zou gebeuren'. In één keer waren we het zelf. Onze auto is waarschijnlijk totall loss. Gelukkig zijn we niet gewond geraakt. Dit ongeluk is te wijten aan de onoverzichtelijke situatie. We willen bekijken of we er nog werk van kunnen maken."

De ondernemers aan de Eindhovenseweg zijn niet blij met de werkzaamheden. "Een bus en een vrachtwagen kunnen elkaar niet passeren. Een van de twee moet dan stoppen. als die zouden doorrijden dan wordt het wel heel gevaarlijk. Het is gewoon veel te smal en er zit een knik in de weg", zegt Sabine van Vintage Kappers.

"Het was wachten totdat het verkeerd zou gaan", zegt Danny van den Dungen van Onze Kraam. "Er zit een bocht in de weg. Vrachtwagens en bussen moeten soms hard remmen als ze elkaar willen passeren. Door het bouwverkeer wordt er overdag ook maar een beetje aangemodderd. Waarom staan er geen verkeersregelaars. Overdag stonden ze er wel, 's avonds zijn ze er niet. Dan is het aan de bestuurders om het op te lossen. Mensen rijden heel vaak aan de verkeerde kant van de weg."

Will Schoormans rijdt vaak over de Eindhovenseweg. "Ik ken het supergoed, maar ben er toch al twee keer in de fout gegaan. Will vindt het "een grote puinhoop" in Aalst. "Je ziet mensen constant sukkelen. Er is veel over de werkzaamheden te doen in het dorp. Automobilisten rijden vijftien tot twintig kilometer. Ze gaan twijfelen: 'moet ik nu de busbaan op of niet?'."

"Op een kort stukje verandert de wegsituatie zó vaak. Gelukkig zijn er nog geen gewonden gevallen." 's Avonds is het slecht verlicht volgens Will. "Dan wordt het levensgevaarlijk, want je ziet niks. Je wordt aan alle kant verblind. En om de week verandert de weg die je moet rijden. Er staan een soort bouwlampen die bestuurders van auto's verblinden. Ook tegemoetkomende auto's verblinden je."

De gemeente Waalre heeft nog niet gereageerd op vragen over de onduidelijke situaties tijdens de wegwerkzaamheden.