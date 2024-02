Frank woont in caravan naast de snelweg: ‘Ik ben alle schaamte voorbij nu'

Frank (39) woont langs de A50 (foto: Noël van Hooft). Frank (39) zwerft sinds 28 november rond met zijn caravan (foto: Noël van Hooft). Volgende 1/2 Frank (39) woont langs de A50 (foto: Noël van Hooft).

Op een verlaten pararelweg naast de A50 bij Uden staat een caravan met voortent. De 39-jarige Frank woont daar sinds twee weken. Het is voorlopig zijn laatste standplaats sinds hij twee maanden geleden uit zijn huis is gezet vanwege een huurachterstand. Frank zwerft sindsdien met zijn caravan en vier poezen door Uden. Maar nergens vindt hij een vaste stek. Telkens wordt hij weggestuurd. Vanwege zijn huisdieren weigert hij noodopvang. “Veel verder dan dit kan ik niet zakken, of ze moeten mijn caravan afpakken.”

De huurachterstand van Frank was opgelopen tot negen maanden. Toen vond woningbouwstichting Area het welletjes en werd hij zijn uit huis gezet. Elf jaar huurde hij bij Area, waarvan zes jaar lang onder toeziend oog van een bewindvoerder. “Maar niet al mijn schulden waren weggewerkt”, aldus Frank.

“Ik ben alle schaamte voorbij nu.”

In eerste instantie kon Frank bij zijn zus wonen, maar daar moest hij op 28 november ook vertrekken. “Met mijn laatste paar honderd euro heb ik haar caravan overgekocht. Die heb ik met de hand verplaatst. Toen ben ik erin gaan wonen. In eerste instantie zonder verwarming en douche.” Maar al snel moest hij vertrekken. “Ik stond hiervoor op de parkeerplaats van Natuurcentrum De Maashorst. Maar daar mocht ik ook niet blijven. De eigenaar heeft met zijn auto de caravan naar deze plek langs de A50 gesleept.” Geen ideale plek door de herrie, maar hier is Frank niemand tot last. “Ik sta hier lekker voor lul, het is echt aapjes kijken.” Ook dinsdagochtend wordt Frank gezien en wordt er getoeterd naar hem. “Ik ben alle schaamte voorbij nu.” Volgens Frank is de gemeente Maashorst, waar Uden onder valt, in gesprek over zijn situatie. Er is aangeboden om een plek te regelen in het Verdihuis. Dat is een locatie voor crisisopvang. Maar dat wil Frank absoluut niet. “Dan mogen mijn vier poezen niet mee en dan zit ik straks tussen verslaafden en mensen met andere problemen. Mijn katten moeten mee, die moeten van mij blijven.” Een medewerker van het Verdihuis bevestigt dat huisdieren niet zijn toegestaan.

“Ik was binnen twee weken alles kwijt."

Ondertussen stapelen de problemen zich verder op voor Frank. Naast zijn openstaande huurschuld en het rondzwerven met de caravan, heeft hij zijn baan en auto verloren. “Ik was binnen twee weken alles kwijt. Mijn werkgever wilde niet dat ik mijn problemen mee nam naar het werk en dus lag ik er uit. En de auto was van het werk.” En omdat Frank geen postadres heeft, krijgt hij ook geen uitkering. Maar hij staat positief in het leven. “Ik heb een houtkachel gemaakt in de caravan. En met behulp van een emmer water op het dak kan ik binnen douchen. Niet ideaal, maar het kan.” De extreme kou van een paar weken geleden was zwaar. “Ik lag in een dikke slaapzak met mijn vier poezen om elkaar warm te houden. Ik tel echt af naar de zomermaanden, al hoop ik ook op een oplossing tegen die tijd." Nieuw werk zoekt Frank nu niet, eerst wil hij een plekje om te wonen. “Als ik nu solliciteer kiezen ze voor iemand met een postadres en val ik toch meteen af.” De dagen vult hij met het sprokkelen van hout, het tappen van water in de bossen langs de A50 en het wassen van zijn kleren. “En de buurt komt mij soms helpen. Laatst kwam iemand nog lekker eten brengen.” Woningbouwvereniging Area was dinsdagmiddag onbereikbaar voor een reactie. De gemeente Maashorst laat weten dat ze geen mededelingen doen over persoonlijke situaties zoals deze.