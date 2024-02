Explosie Fries drugslab doodt Eindhovenaar: zijn kompaan krijgt 2 jaar cel

Een 22-jarige Eindhovenaar heeft dinsdag van de rechtbank in Leeuwarden twee jaar cel gekregen voor zijn aandeel in een ontploft drugslab in het Friese Haule. Daar kwam zijn 53-jarige Eindhovense kompaan twee jaar geleden om het leven door een exploderende ketel. In het lab werd op grote schaal amfetamine gemaakt.

Wim Coenen & Omroep Friesland Geschreven door

De rechter zegt dat de 22-jarige man uit Eindhoven zich schuldig heeft gemaakt aan het maken van de drugs in het lab aan de Polderweg in Haule. Dat ging mis op 31 mei 2022 toen een ketel in het lab ontplofte en de 53-jarige man uit Eindhoven overleed. Zijn 22-jarige partner heeft nog steeds last van brandwonden en moet nog meerdere keren worden geopereerd. In het vonnis houdt de rechter daar rekening mee, net als met het feit dat zijn vriend is omgekomen bij de ontploffing. De straf valt daarom lager uit dan de eis van justitie. Die vroeg twee weken geleden vier jaar celstraf, waarvan achttien maanden voorwaardelijk.

"Ik kon niks meer zien."

De rechtbank zegt dat de 22-jarige Eindhovenaar al langere tijd met het maken van synthetische drugs bezig was. "Hij had een actieve rol.” De man zelf ontkende dat twee weken geleden. Hij kon zich niet veel meer herinneren van wat er was gebeurd. "Alleen dat het behoorlijk is misgegaan. Mijn lichaam en gezicht waren helemaal verbrand. Ik kon niks meer zien.”

"Ik wist niet wat een drugslab was."