Brabander sterft na explosie in Fries drugslab: cel geëist tegen zijn maat

In mei 2022 ontplofte een drugslab in het Friese dorpje Haule. Binnen kwam een Eindhovenaar om het leven. Een stadsgenoot die de explosie overleefde, hoorde dinsdag voor de rechtbank in Leeuwarden 2,5 jaar celstraf eisen. Boven op die eis komt anderhalf jaar voorwaardelijk voor als de man opnieuw in de fout gaat.

Het was een gigantische ontploffing aan de Polderweg in Haule, toen bijna twee jaar geleden een ketel met gevaarlijke stoffen uit elkaar spatte. Een 53-jarige man uit Eindhoven kwam daarbij om het leven. Zijn 22-jarige maat moest dinsdag voorkomen.

Amfetamine

De Eindhovenaar wordt ervan verdacht dat hij samen met de overleden man amfetamine heeft gemaakt. De politie vond in de schuur bij het lab tientallen jerrycans vol met chemicaliën en synthetische drugs. Ook werden apparaten gevonden om de drugs te maken, zoals ketels. "Maar ik heb dat niet gedaan", ontkende de man.

De verdachte zegt dat hij zich niet meer veel kan herinneren van de explosie. "Alleen dat het behoorlijk misgegaan is. Mijn lichaam en gezicht waren helemaal verbrand. Ik kon niks meer zien", vertelt hij. Op zijn gezicht en armen zijn nog littekens van brandwonden te zien.

"Een agent bluste me met een tuinslang en zei: 'Rustig, rustig'. Ik werd drie dagen later wakker in het ziekenhuis." Op die dag wordt ook vastgesteld wie de dode is.

De verdachte kende het slachtoffer goed. "Hij was heel lief. Hij was een tweede vader voor me. Al wist ik dat hij niet altijd geld op een eerlijke manier verdiende", omschrijft de verdachte. Zo ging het verhaal dat de man jongeren ronselde voor de productie van drugs. "Dat is onzin", meent de verdachte.

Sjouwen

"Op die bewuste dag vroeg hij me te helpen sjouwen. Toen zijn we naar Haule gereden. Ik wist helemaal niet wat een drugslab was." De verdachte ontkent dat hij amfetamine aan het maken was. "Ik weet niet eens wat dat is."

De officier van justitie heeft moeite met de verklaringen van de verdachte. Ze wil een celstraf voor de man, die al een strafblad heeft.

"Drugs en de productie ervan zijn gevaarlijk. Daar hebben we allemaal last van", zei de officier van justitie. "Ook het dumpen van afval ontwricht de samenleving. Bovendien neemt het geweld in de drugswereld toe."

De officier van justitie eiste daarom 2,5 jaar cel plus 1,5 jaar voorwaardelijk.

Beelden van na de explosie: