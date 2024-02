Dit ging mis bij tienduizenden CZ-klanten die te hoge vergoeding kregen

Tienduizenden klanten van zorgverzekeraar CZ hebben de afgelopen twee jaar een hogere vergoeding gekregen dan waar ze recht op hadden. De fout ligt bij CZ, maar klanten moeten het geld wél terugbetalen. Dit is wat er precies misging bij de verzekeraar en wat klanten kunnen verwachten.

Het gaat om CZ-klanten die zich aanvullend hebben verzekerd voor mondzorg als gevolg van een ongeval. De computer van CZ beslist of iemand wel of geen vergoeding krijgt. "Daar zit geen mens tussen", vertelt woordvoerder Rik van Druten. "Als je dat allemaal door mensen zou laten doen, zou de premie veel hoger worden."

De software gaf tienduizenden mensen wel geld voor mondzorg, terwijl dat helemaal niet door een ongeval was veroorzaakt. Het ging meestal om een paar tientjes. Dat geld gaat CZ nu dus terugvragen. Om hoeveel geld het precies gaat, wil het bedrijf niet zeggen.

Niet eerlijk

CZ blijft dinsdag bij het standpunt: terugbetalen moet. Is dat niet krom, als het de fout van de verzekeraar is? "Uiteindelijk waren die mensen hier niet voor verzekerd. Als we de rekening niet sturen, dan draaien alle CZ-verzekerden voor die kosten op. Dat is ook niet eerlijk." De premie zou dan omhoog gaan. Volgens hem zijn er 'geen andere potjes' waar dit geld uit coulance uit gehaald kan worden.

Wat gaat er nu gebeuren? Klanten hebben al een excuusbrief gehad. Ze krijgen vervolgens nog een brief met het bedrag dat ze terug moeten geven. Wat als mensen niet willen betalen? "Ik ben bang dat hier geen ontkomen aan is", zegt Van Druten. Het is volgens hem ook juridisch toegestaan om alsnog de rekening te sturen.

'Belachelijk'

Op sociale media krijgt ze Tilburgse verzekeraar weinig sympathie: "Belachelijk gedoe! Is hun eigen fout toch, moeten ze maar niet de computers al het werk laten doen. Ook wij moeten betalen. Alsof we nog niet genoeg kwijt zijn aan CZ", schrijft een vrouw op Facebook. "Lekker bezig geweest die stagiaire", schrijft een ander.

"Dit is natuurlijk heel vervelend. Het sturen van de rekening had eerder gemoeten", besluit van Druten. Hij doet een oproep aan mensen die het niet kunnen betalen. "Ze kunnen zich altijd bij ons melden. Dan kijken we of een betalingsregeling mogelijk is." Hij zegt dat CZ geleerd heeft van deze fout. "Dit mag niet nog een keer gebeuren."