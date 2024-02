Sabrina kan niet meer lopen maar wel vliegen: ‘Ik wil dansen in de wind’

Door de ziekte multiple sclerose (MS) is Sabrina Schoenmaker (43) uit Eersel aan de rolstoel gekluisterd. Maar niet als ze kan skydiven: zweven op de wind in een grote luchtschacht in Roosendaal. En dus doet ze dat zo veel mogelijk: “Ik ga niet in m’n rolstoel de tunnel in. De wind vangt me op, dus mijn beperking is letterlijk even uit de wereld.”

Een avonturier is Sabrina altijd geweest: “Ik hield van spanning in mijn leven en was altijd al van de adrenalinesporten. Bergbeklimmen, abseilen. En ik hield van snelle auto’s.”

"Ik heb de rolstoel omarmd."

In 2018 kreeg ze de diagnose MS. “Daarna ging het snel achteruit en kwam ik in een rolstoel terecht.” Voor de moeder van drie jonge kinderen een enorme klap. Even zat ze er helemaal doorheen. Maar al snel was ze weer strijdbaar: “Ik heb de rolstoel omarmd. En ik ging op zoek naar extreme dingen die je kunt doen in een rolstoel. Toen kwam dit voorbij.” Skydiven geeft haar kracht, zegt ze: “Als ik in de wind hang, kom ik los van m’n beperking. De wind draagt me en hier ben ik als ieder ander.” De motoren van de skydive gaan aan en al snel is het een oorverdovend lawaai. Via een kleine opening gaat Sabrina naar binnen. Vanaf een bankje draait ze soepel de luchtschacht in en met de armen en benen gespreid beweegt ze op de wind. Door te bewegen met haar armen, stuurt ze zichzelf omhoog en omlaag. Een grote glimlach op haar gezicht. Ze vliegt.

"Ik heb het nog nooit zo goed gedaan."

Na een kleine warming-up oefent Sabrina, met hulp van instructeur Max Mulders, met het vliegen op de rug. En inderdaad, nadat hij haar uitlegt hoe het moet, draait ze zich in de lucht om. Grote opluchting als ze de schacht weer uitkomt: “Het ging goed, het was fantastisch. Ik heb het nog niet eerder zo goed gedaan. Een overwinning op mezelf”, roept ze enthousiast boven het lawaai uit. Max is na afloop trots op zijn leerling: “Ze doet het fantastisch. De vooruitgang die ze maakt is super. Als iemand zó veel energie en plezier in het vliegen heeft, dan word je er helemaal in meegesleurd”.

"Ik wil dansen in de wind."

Achter Max en Sabrina zijn inmiddels geoefende skydivers bezig met halsbrekende toeren in de lucht. “Dat”, wijst Sabrina met vastberaden blik in haar ogen, “Dat is mijn doel. Ik wil dansen in de wind. Als een vogel zo vrij rondfladderen.” En dat kan zeker, denkt Max: “Er zijn natuurlijk dingen waarop we moeten aanpassen, maar het is voor Sabrina zeker mogelijk.” Het vrije gevoel van skydiven gunt Sabrina iedereen met een beperking. In de indoor skydive in Utrecht organiseert ze zogeheten HandiFly-dagen. Vier keer per jaar kunnen vijf mensen kosteloos vliegen. Met de indoor skydive in Roosendaal is ze in overleg om te kijken of zoiets ook hier kan.