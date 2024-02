Jesse (16) dolgelukkig met zijn eigen autootje: 'Het is gelukt!'

Jesse de Jong (16) kan zijn geluk niet op. Zijn lang gekoesterde droom om er zelfstandig op uit te kunnen trekken, is werkelijkheid geworden. Hij besloot vorige maand een crowdfundingsactie te starten voor een eigen invalidenauto. Na een artikel bij onder meer Omroep Brabant, werd hij overstelpt met reacties. Inmiddels staat de teller van zijn Canta op ruim driehonderd kilometer. “Dit had ik nooit verwacht, ik ben zo enorm blij.”

De puber uit Nieuw-Vossemeer zat tot voor kort door zijn aandoening Gilles de la Tourette, in combinatie met autisme, al maanden aan huis gekluisterd. Jesse kan niet reizen met het openbaar vervoer omdat hij dan overprikkeld raakt. In overleg met zijn ouders heeft hij er daarom voor gekozen om dit jaar nog thuis te blijven totdat er speciaal onderwijs is gevonden dat bij hem aansluit.

Vorige week heeft hij zijn tweedehands Canta kunnen kopen van iemand in Den Helder. “Eigenlijk was het iets boven mijn budget van 2300 euro maar de verkoper besloot na het horen van mijn verhaal honderdvijftig euro van de vraagprijs af te doen”, vertelt Jesse.

Jesse is inmiddels een opvallende verschijning in zijn knalrode Canta in de omgeving van Nieuw-Vossemeer. “Ik word vaak herkend, mensen toeteren of geven mijn een duimpje omhoog. Ze zijn echt blij voor mij, ik wil daarom iedereen die gedoneerd heeft heel hartelijk bedanken.”

