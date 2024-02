Docent die leerlingen betastte is niet meer welkom bij Fontys

De conservatoriumdocent die stelselmatig vier leerlingen betastte, is niet langer welkom bij Fontys Hogescholen. Hij is inmiddels met pensioen, maar niettemin is hem de toegang tot het gebouw ontzegd. De directie van de hogeschool heeft er een mail over rondgestuurd aan de medewerkers.

Dat meldt het KRO-NCRV platform Pointer. Zij onthulden in september vorig jaar hoe het Conservatorium van Amsterdam de samenwerking met drie docenten had beëindigd vanwege seksueel grensoverschrijdend gedrag. Daarna stroomden de tips over de accordeonleraar in Tilburg binnen.

'Een andere les'

De eerste klacht tegen de accordeonleraar kwam al binnen in 2008, toen de ouders van een oud-student een officiële klacht indienden. Hun destijds minderjarige dochter was overstuur thuisgekomen met verhalen over 'een andere les'. Daarin kwamen leerlingen, zonder instrument en buiten het schoolrooster om, zogenaamd langs om les te krijgen over muzikale lijnen en het overwinnen van podiumvrees. In werkelijkheid werden de studenten op die momenten betast, "ook op intieme lichaamsdelen", schrijft Pointer. Soms jarenlang.

Vier verschillende muzikanten die hun studie aan Fontys volgden, klapten uiteindelijk met een soortgelijke ervaring uit de school. Fontys zelf verklaarde maar één van hun klachten als gegrond. De docent heeft tot aan zijn pensioen les kunnen geven, zonder dat de hogeschool een groter onderzoek startte naar zijn gedrag. Nu doet Fontys alsnog afstand.

Reactie van Fontys

De hogeschool schrijft aan Pointer: "We kunnen de gebeurtenissen niet ongedaan maken, maar wel sterk veroordelen. Het had niet mogen gebeuren, het had streng veroordeeld moeten worden en er had beter voor de veiligheid van de studenten gezorgd moeten worden. Om deze reden is de oud-docent vanaf heden de toegang tot Fontys Academy of the Arts ontzegd."

Fontys laat weten dat ze verder niet met media in gesprek gaat.

