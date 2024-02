Vrouw (27) werd uit Schijndel ontvoerd en gevonden in een Duits bordeel

De 27-jarige vrouw die ontvoerd werd uit Schijndel is maandag gevonden in een Duits bordeel. Ze werd gedwongen om daar de prostitutie in te gaan door drie ontvoerders. Eén van hen was haar ex-vriend. Dat maakte de Duitse politie dinsdag bekend.

Zij werden om hulp gevraagd door hun Nederlandse collega's, omdat ze aanwijzingen over de ontvoering kregen die wezen in de richting van een een Duits bordeel. Het bleek te gaan om de 'Tempel Royale' in het Duitse dorp Geseke. Ze doorzochten het gebouw en konden zo de vrouw bevrijden. Gearresteerd

Op dat moment waren er ook drie verdachten in het pand aanwezig. Een man van 37, een van 36 en een van 31 jaar oud zijn gearresteerd. Alle drie zijn ze van Bulgaarse komaf, net als het slachtoffer zelf. Volgens de politie is de vrouw fysiek ongedeerd en krijgt ze slachtofferhulp. Op welke dag de ontvoering zelf plaatsvond, is niet bekend.