Voorlopig geen boerenprotesten, nieuwe acties uitgesteld

Boeren gaan voorlopig niet meer de wegen op om te protesteren. Dat schrijven de leiders van de boerenprotesten in een gezamenlijke verklaring. Ze willen een overleg met landbouwminister Piet Adema afwachten.

Farmers Defence Force en de leiders van de zogeheten trekkersgroepen beloven een 'nieuwe golf van spontane protesten' als het overleg tussen Adema en een delegatie van boerenbelangenbehartigers niets oplevert. "Maar we zullen dit overleg respecteren en de onderhandelende partijen wat tijd gunnen", laten de partijen in een verklaring weten.

Boeren gingen afgelopen week de weg op nadat collega's in België en Frankrijk hetzelfde deden. Vanaf donderdagavond blokkeerden de actievoerders de A4 bij afrit Zandvliet, de A67 bij afrit Hapert en de A16 bij Hazeldonk. Op meerdere plekken, zoals bij Reusel en het Belgische Hoogstraten woedden ook brandjes in de bermen. Bij het provinciehuis in Den Bosch lieten boeren vrijdag van zich horen.

De vlam sloeg vooral in Brussel in de pan, waar een EU-top was over het landbouwbeleid in Europa.

Frustraties

De blokkades veroorzaakten overlast voor mensen die de grens over moesten. "De A67 is een belangrijke verbinding voor het vrachtverkeer richting België, Frankrijk en Zuid-Europa. Het blokkeren van deze verbinding is dan ook een catastrofe voor de transportsector", zei een woordvoerder van Transport en Logistiek Nederland vorige week.

Dit zijn de boeren die de grens tussen Nederland en België blokkeerden: