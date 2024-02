Veel meer inbraken tijdens carnaval, dit kun je doen om het te voorkomen

De kans op een inbraak is tijdens carnaval veertig procent groter dan de dagen ervoor. In Kielegat (Breda) is het inbraakrisico zelfs meer dan twee keer zo hoog tijdens carnaval. De politie waarschuwt voor een toename van inbraken aankomend weekend.

In Lampegat (Eindhoven) en Kruikenstad (Tilburg) stijgt het inbraakrisico met respectievelijk 64 procent en 50 procent. Opvallend is dat in Oeteldonk (Den Bosch) een lichte daling te zien is in het inbraakrisico tijdens carnaval. Dat blijkt uit cijfers van Interpolis. Het verhoogde inbraakrisico komt niet alleen doordat mensen weg van huis zijn. Ook letten mensen die een borrel op hebben minder goed op vreemd gedrag in de buurt, stellen experts. Waarschuwing

De politie waarschuwt al jaren voor het verhoogde inbraakrisico tijdens carnaval. Ook komend weekend worden er meer inbraken verwacht. De politie deelt daarom op sociale media tips om inbraak te voorkomen als je tijdens het feest van huis bent: Zorg dat het lijkt of er iemand thuis is. Laat bijvoorbeeld lampen of tv aan en vraag of iemand je post opruimt.

Doe als je weg bent altijd de deur goed op slot (sleutel omdraaien) en laat een lamp branden.

Vertel je buren waar je bent en vraag of ze 112 willen bellen als ze iets vreemds zien.

Zet een lamp aan in je tuin, inbrekers staan niet graag in het licht.

Laat op sociale media niet zien dat je met vakantie bent of carnaval viert.